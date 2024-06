Locatelli risponde al “no” di Esciua: “Pronti a riproporci quanto prima”

Locatelli: "Il progetto Il Livorno siamo noi non si ferma qui, ma resta valido e pronto a essere riproposto quanto prima, senza però intralciare il cammino dell'Unione Sportiva Livorno 1915 nella prossima stagione sportiva. Non andremo a cercare di acquistare altre società: l’unica nostra passione è il Livorno"

In seguito al rifiuto dell’offerta d’acquisto dell’Us Livorno Calcio, Andrea Locatelli risponde, tramite un post pubblicato dai social del progetto “Il Livorno siamo noi” commentando così il “no” del presidente Joel Esciua.

Ecco la lettera integrale pubblicata su Facebook.

“In seguito alla nostra proposta d’acquisto per l’Unione Sportiva Livorno 1915, prendo atto della decisione della proprietà di declinare l’offerta e auspico di rivedere al più presto la maglia amaranto nei palcoscenici che merita.

La proprietà ha deciso legittimamente di rifiutare la proposta e di rilanciare dopo una stagione negativa sotto ogni profilo, essendo sostenuta da un ristretto gruppo di collaboratori del presidente.

Vorrei però sottolineare che i termini e le modalità della proposta, a differenza di quanto letto nel comunicato dell’Unione Sportiva Livorno 1915, non potevano essere più chiari e diretti di così: 600.000 euro per l’acquisto del 100% delle quote societarie, la stessa cifra pagata dodici mesi fa dall’attuale proprietario, che nel frattempo ha registrato una sensibile contrazione dei ricavi da sponsor e biglietteria.

Con questa iniziativa ci siamo fatti portavoce del malessere generale intorno all’Unione Sportiva Livorno 1915, ponendo il senso di appartenenza dei tifosi al centro del nostro progetto. Così siamo intervenuti con una proposta che, a prescindere dal rifiuto dell’attuale proprietà, potrebbe rappresentare una rivoluzione per tutto il calcio italiano. Ecco perché il progetto “Il Livorno siamo noi.” non si ferma qui, ma resta valido e pronto a essere riproposto quanto prima, senza però intralciare il cammino dell’Unione Sportiva Livorno 1915 nella prossima stagione sportiva.

La serata sold out al Teatro Goldoni di mercoledì 22 maggio e le 950 adesioni online in appena cinque giorni, oltre all’appoggio di tutti i soggetti che hanno sposato il progetto, ci hanno dato la conferma che Livorno può essere davvero la prima città italiana in cui introdurre il modello tedesco nel calcio. E a differenza di altri, non andremo a cercare di acquistare altre società: l’unica nostra passione è il Livorno. A presto”.

Andrea Locatelli



