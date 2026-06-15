L’olimpionico Desalu vestirà la maglia della Libertas Unicusano Livorno nella finale scudetto insieme a Fofana

Si avvicina la finale scudetto del campionato di società assoluto maschile e femminile in programma a Rieti nel prossimo weekend

Si avvicina la finale scudetto del campionato di società assoluto maschile e femminile in programma a Rieti nel prossimo weekend. Nella pista dove saranno di scena i campionati europei under 18 si daranno battaglia le migliori 12 società italiane dove sarà presente la Libertas Unicusano Livorno sia in campo femminile che maschile con due formazioni agguerrite alla ricerca della riconferma in serie A ma con diverse assenze per infortunio, ma decise a svolgere un ruolo di primo piano dopo tre anni di finali.

Presente, come annunciato alla Gazzetta dello Sport, Andy Diaz, vestiranno la maglia amaranto quattro atleti top, in prestito, ed esattamente il campione olimpico della staffetta 4 x 100 a Tokio Fausto Desalu, secondo atleta sui metri 200 di tutti i tempi in Italia, lui che ha fatto 3 olimpiadi, 5 mondiali e 5 europei e che in questo week end appena passato ha fatto fermare i cronometri a 20”19; insieme a lui uno dei migliori e longevi ostacolisti Hassane Fofana mentre in campo femminile vestiranno l’amaranto la lanciatrice Emily Conte e la quattrocentista ad ostacoli Ludovica Cavo. Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le formazioni per una due giorni di grande intensità, una due giorni dove Livorno sarà al centro dell’attenzione dell’atletica italiana con la presenza nel massimo campionato a squadre dove figureranno sicuramente gli azzurri Pettorossi, Marmonti, Picchiottino, Accame, Fossatelli, Chiaratti, Pastore e Fiorini.

Condividi:

Riproduzione riservata ©