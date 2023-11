Lombardi-Torre, la prima volta non si scorda mai: è doppio podio in Coppa del Mondo Assoluti

FOTO AUGUSTO BIZZI

Giulio Lombardi e Pietro Torre, entrambi 21enni, salgono per la prima volta nella loro carriera sul podio di una gara di Coppa del Mondo Assoluti con un doppio bronzo che regala gioie e ripaga di mille e più di mille sforzi

Una giornata storica per il Circolo Scherma Fides di Livorno. Un doppio trionfo dei “bimbi” che diventano grandi. Un doppio podio a distanza di migliaia di chilometri che unisce la grande famiglia della scherma livornese sotto i due astri nascenti del fioretto e della sciabola. Giulio Lombardi e Pietro Torre, entrambi 21enni, salgono per la prima volta nella loro carriera sul podio di una gara di Coppa del Mondo Assoluti con un doppio bronzo che regala gioie e ripaga di mille e più di mille sforzi. Una prima volta che arriva in “combo” per il circolo più medagliato del mondo in una giornata da ricordare e incorniciare.

Partiamo dal fioretto con Giulio Lombardi che sale sulla pedana ad Istanbul e conquista il suo primo e meraviglioso bronzo assoluto.

Nel tabellone dei 64 arriva parte con una grande vittoria contro il campione olimpico di Rio 2016 (vice a Tokyo 2020) Daniele Garozzo al termine di un match sempre in bilico, dove Giulio è riuscito a trovare la stoccata vincente del 15-14. Nel tabellone dei 32 Lombardi trova la via della vittoria nettamente più agevole superando per 15-5 l’avversario Yunes. Il fiorettista, allievo del maestro Beppe Pierucci, accede così ai primi 16 dove arriva un’altra incredibile vittoria nel derby azzurro contro il campione del mondo Alessio Foconi che lo porta per la prima volta in carriera ai quarti di finale in Coppa del Mondo Assoluti. Ma Lombardi vuole di più. Annusa l’aria, sente che può e che ha le carte in mano giuste da stendere sul panno verde del podio. I quarti di finale contro il giapponese Nagano si concludono per 15-10 in favore di Giulio che arriva quindi a podio.

Nella semifinale si inchina soltanto al campione olimpico in carica Cheung, mettendosi al collo una strepitosa medaglia di bronzo.

Poco dopo e a qualche chilometro di distanza, ad Algeri, la giornata di Pietro Torre in pedana è iniziata con la vittoria nel tabellone dei 64 contro il francese Seitz battuto per 15-8. Nel tabellone dei 32 ancora un atleta francese sulla strada di Pietro. Stavolta c’è l’ostico Patrice sconfitto per 15-7, staccando così il pass per la top 16.

Il match dei 16 ancora un incontro molto tirato vinto per 15-13 contro il porta bandiera dell’Egitto (bronzo ai mondiali di Milano) Elsissy che conduce Pietro in top 8.

Nei quarti di finale arriva la vittoria contro Ferjani: per Pietro si aprono le porte per la sua primissima semifinale in Coppa del Mondo Assoluti.

La semifinale vede vincitore il fortissimo coreano OH Sanguk ,che pone fine alla splendida corsa di Pietro.

Una doppia soddisfazione per il Circolo Fides e per lo sport livornese tutto.

