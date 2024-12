Lorenzo Martelli atleta dell’anno per l’Unvs. La dedica a Andrea Pieri

Il ballerino plurimedagliato a mondiali ed europei di danza sportiva: "Vorrei dedicare questo premio alla forza delle persone buone che combattono effettivamente per qualcosa di difficile e insuperabile. Una persona che purtroppo se n'è andata qualche giorno fa. Questo premio lo dedico ad Andrea Pieri"

di Giacomo Niccolini

C’è una lunga lista di ringraziamenti nel cuore di Lorenzo Martelli, premiato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Livorno come atleta dell’anno 2024 per i numerosi e importanti traguardi sportivi raggiunti in quest’ultima stagione. Il giovane ballerino livornese infatti, campione di danza sportiva in diverse discipline, è riuscito a ottenere un filotto di medaglie non indifferenti tra cui 2 argenti ai mondiali, 2 ori agli europei e 2 primi posti agli italiani. Ma un vero sportivo sa che per ogni successo c’è sempre qualcuno e qualcosa dietro. “Voglio ringraziare chi mi ha approcciato allo sport che è Luca Aiello, il mio insegnante di judo per 9 anni – esordisce Martelli al microfono dopo la premiazione – Vorrei ringraziare la mia prima insegnante di hip hop che è Marina Filippi, coloro che mi hanno reso uno sportivo e con una testa diversa: i due Martelli che sono qui presenti, Enrico, mio zio, e Mauro mio padre. E poi vorrei dedicare questo premio alla forza delle persone buone che combattono effettivamente per qualcosa di difficile e insuperabile. Una persona che purtroppo se n’è andata qualche giorno fa. Questo premio lo dedico ad Andrea Pieri“.

A seguire è stata premiata la giovanissima Anna Grossi, campionessa italiana di pattinaggio Fisr e campionessa della world cup come Atleta Emergente.

Tra i “soci che si sono fatti onore” anche Mauro Martelli (vincitore del record del mondo 24 ore remoergometro nonché nominato Cavaliere della Repubblica), Matteo Bernini (campione del mondo di dama), Riccardo Finokkì (campione italiano tiro a segno), Francesca Fangio (campionessa italiana di nuoto a Riccione nei 200 mt rana), Nicola Zanotti (cittì di scherma per la nazionale azzurra di sciabola), Giulio Paroli (campione del mondo di scherma senior e argento in coppie), Gabriele Giordani (campione italiano di nuoto), Giacomo Mollo (campione italiano di nuoto), Fabio Donati (campione italiano di nuoto), Nicola Nisato (campione mondiale di nuoto), Valentina Cavallini (campione del mondo di jujitsu con oro, argento e bronzo ai mondiali d Carrara), Maurizo Silvestri (maestro X dan), Silvia Mazzi (3 medaglie d’oro ai mondiali di arti marziali di Carrara).

Per consultare la lista completa di tutti i premiati clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo.

