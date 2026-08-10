Lorenzo Soddu e Manuela Sgromo team manager di Libertas Livorno e Ladies Libertas
La Libertas Livorno 1947 è lieta di comunicare che nella imminente stagione 2026/27 Lorenzo Soddu e Manuela Sgromo saranno i Team Manager rispettivamente di Libertas Livorno 1947 e Ladies Libertas Livorno
La Libertas Livorno 1947 è lieta di comunicare che nella imminente stagione 2026/27 Lorenzo Soddu e Manuela Sgromo saranno i Team Manager rispettivamente di Libertas Livorno 1947 e Ladies Libertas Livorno.
Lorenzo Soddu, dopo un periodo da giocatore nelle fila del Dany Basket Quarrata in C, ha frequentato la Sport Business Academy, in virtù della quale è arrivato alla Libertas Livorno 1947 con un contratto da stagista nella stagione 2024/25. Già l’anno scorso ha ricoperto l’incarico di Team Manager, assolto con profitto. Oggi la conferma in questo delicato ruolo.
Manuela Sgromo è una professionista con oltre dieci anni di esperienza internazionale in marketing, eventi e sviluppo commerciale, di cui oltre la metà nel settore sportivo. Ha conseguito un Master in Sport Management presso la Sport Business Academy e ha maturato esperienza nel basketball business con i London Lions, la LBA e Aquila Basket Trento, occupandosi di comunicazione, eventi, partnership, fan engagement e team management. Unisce competenze professionali e manageriali a una forte passione per il basket.
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