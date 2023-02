Lotta, Gabriele è campione italiano under 20

Foto tratte da https://www.fijlkam.it

Gabriele è figlio d'arte, il padre Riccardo ha partecipato alle Olimpiadi di Mosca 1980: "Sono stato in forse fino all'ultimo poi è andata bene. Ho iniziato a 4 anni e non ho mai voluto fare altro". Altri tre atleti del New Popeye Club, dove si allena Gabriele, hanno conquistato la medaglia d'oro

di Giulia Bellaveglia

Gabriele Niccolini è campione italiano di lotta nella categoria under 20 – 86 kg. Per l’atleta labronico tesserato Fiamme Oro Roma e New Popeye Club si tratta di un successo ottenuto nel contesto dei Campionati italiani, che hanno avuto luogo l’11 e il 12 febbraio negli spazi del Pala Pellicone di Ostia, e del tutto inaspettato. “Fino alla settimana prima – racconta – non sapevo neanche se avrei partecipato per via dell’influenza. Alla fine la gara è andata molto bene e ho vinto. Per me praticare questo sport è anche una passione: ho iniziato a 4 anni e non ho mai voluto fare altro, si può dire che ho praticamente imparato a camminare in palestra. Il programma delle Fiamme Oro è mirato, specifico e sicuramente anche stancante, ma regala grandi soddisfazioni”. Gabriele, è figlio d’arte. Suo padre, Riccardo, è un olimpionico di Mosca 1980. “Questo fatto – prosegue – è un enorme vantaggio. Da lui riesco ad avere consigli sportivi, ma non solo, anche umani, che poi ritrovo utili nella pratica della disciplina”. Parte del successo è dovuta anche al suo mental coach, il pluricampione Mauro Martelli, che lo segue da qualche mese. “Con Gabriele – spiega Martelli – siamo entrati subito in sintonia. Mi ha sempre ascoltato senza fare obiezioni, anche se, a volte, alcune pratiche possono sembrare pesanti, funzionano. A questa competizione ho avuto modo di vedere che è una forza della natura. Sono fiero di lui”. “Quello tra l’atleta – risponde Niccolini – e il mental coach è un rapporto di fiducia. Con lui io l’ho trovata e sto benissimo”. Ma i successi per il New Popeye Club non finiscono qui. La palestra labronica ha infatti portato in gara altri 3 atleti che sono riusciti, tutti, a conquistare la medaglia d’oro. Si tratta di Francesco Reale nella categoria veterani master B – 62 kg, Mattia Bientinesi under 20 – 70 kg e Raffaele Matrullo nei 79 kg.

