Lotta olimpica all’Arena Astra: torna il Memorial Carlo Buldrassi
Domenica 12 aprile atleti da tutta Italia (e non solo) per il torneo internazionale dedicato alle categorie giovanili, con attività e iniziative pensate anche per le famiglie
Domenica 12 aprile l’Arena Astra di Livorno (piazza Luigi Orlando 39) ospiterà il Torneo Internazionale – Memorial Carlo Buldrassi, appuntamento dedicato alla lotta olimpica stile libero e femminile.
La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Fijlkam Toscana e con il coinvolgimento del Popeye Club, prenderà il via alle ore 10.00 e vedrà protagonisti giovani atleti delle categorie data-end=”725″>U11, U13 e U15, pronti a confrontarsi sui tappeti in una giornata all’insegna dello sport e della crescita.
Non sarà però solo una competizione: l’evento è stato pensato come una vera festa dello sport aperta alla città. Durante tutta la giornata, infatti, sono previste attività per famiglie, laboratori ludico-sportivi, giochi tradizionali e momenti di animazione, con l’obiettivo di coinvolgere anche chi non pratica la disciplina.
Il Memorial rappresenta un’occasione importante per ricordare la figura di Carlo Buldrassi, ma anche per promuovere la lotta olimpica tra i più giovani e valorizzare il ruolo educativo dello sport.
A sostenere l’iniziativa anche numerosi partner del territorio, tra cui Uniport Livorno, Global Service, Alma Farmacie, Pasticceria Labronica e altri sponsor locali che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.
Per informazioni è possibile contattare il numero 3772021003.
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