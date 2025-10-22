Lucarelli a…”Gamba” tesa: “Sto tornando. Ogni giorno un passo avanti”

Jacopo "Gamba" Lucarelli a tutto campo dopo questo fantastico inizio di campionato: "Dopo aver lavorato duramente durante l’off season, sono felice che i sacrifici stiano iniziando a dare i loro frutti. Con il coach? Mi trovo molto bene. Ci siamo sentiti spesso quest'estate. Ha una visione della pallacanestro molto moderna"

di Alessio Ramagli

Un avvio di campionato oltre la doppia cifra di media e tanta qualità: Jacopo Lucarelli, per la Verodol Pielle, rappresenta quel valore aggiunto che la piazza attendeva sin dallo scorso febbraio, quando ha deciso di vestire la maglia della Triglia.

La stagione passata è stata per lui una corsa a ostacoli, un percorso di recupero dal grave infortunio subito quando ancora difendeva i colori dell’acerrima rivale cittadina.

Dopo un primo periodo di assestamento, “Gamba” ha trovato sempre più spazio, arrivando a caricarsi la squadra sulle spalle, domenica dopo domenica.

La fiducia di coach Turchetto nei suoi confronti è cresciuta progressivamente, così come quella dei compagni. Oggi Lucarelli è a tutti gli effetti uno dei leader tecnici a cui affidare i possessi pesanti, come accaduto nell’ultima vittoria interna contro Faenza.

Le percentuali dal campo in netto miglioramento, le gambe più leggere e la testa più libera sono segnali evidenti: il giocatore ammirato anche in A2 – con le maglie di Piacenza e Capo d’Orlando – sta tornando. E con lui cresce l’entusiasmo di una piazza che sogna un grande ritorno ai fasti del passato e, perché no, un derby da rivivere da protagonista.

L’ala livornese, autore di 15 punti nell’ultima gara interna contro Faenza, sembra tornato quello dei “bei tempi”, ma sulla sua condizione fisica preferisce restare cauto.

“Sento di migliorare giorno dopo giorno, anche se sono ancora lontano dalla mia forma migliore – ammette – Ci sono ampi margini di crescita, soprattutto dal punto di vista atletico. Dopo aver lavorato duramente durante l’off season, sono felice che i sacrifici stiano iniziando a dare i loro frutti”.

Facciamo un passo indietro: quattro anni fa sei tornato nella tua città, sponda amaranto, dopo diverse esperienze in giro per l’Italia. Che ricordo hai di quell’annata? E che rapporti ti sei portato dietro da quell’esperienza?

“Tornare a vestire una delle maglie della mia città è stata una scelta facile: era un sogno che avevo da tempo. Vincere il campionato è stata la ciliegina sulla torta. Mi porto dietro tanti bei ricordi, soprattutto legati al gruppo squadra con cui ho condiviso esperienze bellissime. E, non lo nego, anche con i tifosi c’è stato un legame forte. Nonostante la separazione non sia stata delle migliori, conservo ancora affetti veri fuori dal campo”.

Nel corso della tua carriera hai dovuto rimetterti in gioco dopo due infortuni importanti, di cui il primo a Capo D’Orlando, che ti ha tenuto fuori molto. Quanto è stato difficile tornare a fidarti del tuo corpo e credere di poter raggiungere nuovamente il tuo livello?

“Purtroppo, fa parte dello sport. Sono stati due infortuni tanto simili quanto diversi nei rispettivi percorsi di recupero. Nel 2019, a Capo d’Orlando, avevo alle spalle una società e un team di professionisti che mi hanno permesso di rientrare in campo in appena sette mesi. Il secondo, invece, è stato molto più complicato, anche dal punto di vista mentale: ho dovuto affrontarlo quasi da solo. Nonostante fossi seguito da un centro riabilitativo, non avevo una società di riferimento su cui contare per la fase finale di recupero in campo”.

Solo due anni fa hai conquistato una promozione proprio da questa categoria. Avendolo già vissuto, quali pensi siano i fattori fondamentali per riuscirci di nuovo?

“Ho sempre creduto che i veri fattori decisivi siano la forza del gruppo, la coesione e la serenità. Senza questi elementi, difficilmente si può competere ai vertici”.

Credi che la squadra abbia già le carte in regola per lottare per traguardi importanti, oppure manca ancora qualcosa? E se sì, cosa?

“Siamo un gruppo molto unito, senza prime donne. Tutti remiamo nella stessa direzione, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo e giocarci le nostre chance. Ovviamente siamo solo a ottobre e fare previsioni ora non ha senso, ma sono fiducioso nel lavoro che stiamo portando avanti ogni giorno in palestra. La coesione tra squadra, società e tifosi sarà fondamentale per raggiungere un obiettivo comune”.

Coach Turchetto sembra volerti sempre più al centro del suo progetto tecnico. Anche tu percepisci questa fiducia nei tuoi confronti? Come si è evoluto il vostro rapporto nel tempo?

“Con il coach mi trovo molto bene. Ci siamo sentiti spesso quest’estate. Ha una visione della pallacanestro molto moderna: tutti siamo importanti, vuole disponibilità e duttilità da parte di tutti. A me chiede di giocare sia da 3 che da 4, sono molto disponibile se questo è quello che serve per il bene della squadra”.

In questo inizio di campionato ti abbiamo visto molto coinvolto nel calore del PalaMacchia. La sensazione è che tu ti senta ormai un piellino a tutti gli effetti. Che emozione è giocare ogni domenica davanti a un pubblico così?

“Il rapporto con la tifoseria è sbocciato subito, fin dal mio arrivo lo scorso anno. Mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto e il loro sostegno. So bene che provenire dalla squadra rivale poteva creare frizioni, ma sotto questo aspetto non smetterò mai di ringraziare il popolo piellino. Giocare davanti a una tifoseria così, e farlo nella mia città, mi rende ancora più orgoglioso di rappresentare Livorno in giro per l’Italia”.

Infine: Jacopo Lucarelli sarà felice a fine stagione se…

“… facendo i dovuti scongiuri voglio arrivare in fondo contento di aver fatto una buona stagione individuale. Come squadra vogliamo provare ad arrivare a giocarci tutto”.

