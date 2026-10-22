Lucarelli avverte il Livorno: “La Sambenedettese è una squadra forte”

Gli amaranto fanno visita ai rossoblù al Riviera delle Palme. Il tecnico: “Dobbiamo essere bravi a non essere vittime sacrificali”. Peralta verso il rientro, da valutare Arrigoni e Gentile

di Giulio Ciapini

“La Sambenedettese è una squadra forte, pensata e costruita per un altro tipo di classifica”. Così Il tecnico Cristiano Lucarelli presenta l’avversario che il Livorno affronterà sabato 24 ottobre al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto (calcio d’inizio alle ore 14:30), in una sfida che, secondo le premesse esposte in conferenza stampa dal tecnico amaranto, potrebbe regalare novanta minuti di bel calcio, in una cornice di pubblico importante: “San Benedetto è una bellissima città, con una tifoseria calorosa e un bellissimo stadio. Ci sono tutti i presupposti per godersi una bella giornata di calcio”, sottolinea Lucarelli ai microfoni della stampa.

Il tecnico amaranto si è mostrato fiducioso nei confronti del gruppo, evidenziando ancora una volta come la squadra si sia sempre fatta trovare pronta a sudare per la maglia per cercare di non deludere le aspettative dei tifosi, a prescindere dal risultato: “Arriviamo preparati come in tutti gli altri appuntamenti. La squadra ha sempre cercato di non deludere le aspettative e ha sempre sudato per la maglia, a prescindere dal risultato” aggiunge Lucarelli.

Per quanto riguarda la situazione infortunati, l’unica conferma rispetto allo scorso turno sembrerebbe Peralta che dovrebbe tornare disponibile. Da valutare invece le condizioni di Arrigoni e Gentile, mentre restano fuori dalla lista dei convocati Di Carmine, Regazzetti e Falasco. Un banco di prova che arriva in un momento particolare per gli avversari, dopo alcune decisioni arbitrali che nell’ultima giornata hanno fatto discutere: “Loro vengono da un pareggio contro Vado, con un rigore che è stato fatto ripetere 3 volte. Noi dobbiamo essere bravi a non essere vittime sacrificali di un qualcosa che non è dipeso da noi” sottolinea l’allenatore amaranto.

Dal punto di vista tattico Lucarelli ha evidenziato la forte fisicità della Sambenedettese, che ha rappresentato un aspetto importante della preparazione alla gara, in particolare sulla fase difensiva e le palle inattive. “Abbiamo lavorato molto sugli errori fatti nella fase difensiva e sul piano tattico. In difesa giocherà quello più adatto a gestire la fisicità degli esterni offensivi” conclude il mister. La partita di domani arriva in un momento del campionato ancora troppo acerbo per definire il valore dell’avversario: “I punti che hanno non esprimono il valore di questa squadra. Siamo solo alla decima giornata e sono sicuro che faranno un brillante campionato”. Sabato dunque il Livorno è chiamato a misurarsi in una partita tutt’altro che semplice, utile per capire quanto gli amaranto abbiano tratto dalle ultime gare e per tornare finalmente alla vittoria.

Probabili formazioni

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Krapikas; Zini, Camigliano, Pezzola, Nicoli; Touré, Piccoli; Tunjov, Candellori, Sgarbi; Magnaghi. All. Filippo D’Alesio.

LIVORNO (4-2-3-1): Martinez; Rizza; Bachini; Veseli; Pittino; Haas; Bacciardi; Malagrida, Malotti, Aramu, Gabbiani. All. Cristiano Lucarelli.

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