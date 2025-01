Lucarelli dice addio alla Libertas: “La riconoscenza non c’è stata. Promesse non mantenute”

Lucarelli in palleggio contro Cassino durante la scorsa stagione (FOTO BELLAVEGLIA)

Jacopo Lucarelli, eroe della Libertas della stagione 2023/24, autore e artefice della cavalcata che ha portato la LL a riveder le stelle della serie A2, a distanza di sei mesi dall'addio passato sottotraccia (nessun comunicato ufficiale, nessun "ciao", nessun grazie pubblico), rompe il silenzio

Un addio che sa tanto di colpo di mercato imminente (della Pielle)? Jacopo Lucarelli, eroe della Libertas della stagione 2023/24, autore e artefice della cavalcata che ha portato la LL a riveder le stelle della serie A2, a distanza di sei mesi dall’addio passato sottotraccia (nessun comunicato ufficiale, nessun “ciao”, nessun grazie pubblico), rompe il silenzio. E torna a parlare al popolo libertassino, quello che lo aveva acclamato e osannato e quello a cui ha regalato più e più di una gioia. Una breve lettera che pubblichiamo qua sotto in formato integrale che lo stesso ex 99 ha postato pubblicamente senza filtri sui suoi social. Che sia il preludio di una nuova canottiera dell’altra sponda cestistica livornese? In questi giorni infatti non sono mancate le voci di mercato, confermate dallo stesso anche in una recente intervista rilasciata a Marco Mori su “Il Tirreno” in cui confermava come la società del presidente Farneti lo avesse cercato.



Ecco qua sotto il saluto, che riportiamo integralmente e fedelmente, che sa tanto di taglio netto con il cordone ombelicale della Libertas Livorno.



“Ciao libertassini, come tanti di voi sanno, dal 30 giugno non sono più un giocatore Libertas e dispiace salutarvi così… Ho dato anima e cuore per questa maglia, arrivando a giocare anche con un ginocchio rotto. Dispiace essere stato l’unico giocatore a non ricevere né un saluto né un ringraziamento senza un apparente motivo in un’annata memorabile e trionfante. La riconoscenza che mi aspettavo (forse da ingenuo) non c’è stata in quanto erano state fatte promesse che poi non sono state mantenute. Nonostante tutto ringrazio le persone che me le avevano fatte perché sono riusciti a darmi la motivazione e la spinta per lavorare più forte e tornare più carico che mai in campo.

Auguro ai miei ormai ex compagni e allo staff tutto il bene di questo mondo sia dentro che fuori dal campo, perché sono delle persone eccezionali con le quali ho condiviso e vissuto momenti bellissimi… i tifosi, i derby, le cabale e la promozione dopo due anni ricchi di vittorie… emozioni che non dimenticherò mai e porterò sempre con me”.

