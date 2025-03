Lucarelli si presenta in maglia Pielle: “In campo contro Ruvo”

Il numero 99: "Roma contro la Virtus andrò in panchina per la terza volta, ma per la partita con Ruvo di Puglia sarò effettivamente a disposizione"

­Si è svolta mercoledì sera, 5 marzo, all’Ex Cinema Aurora, la presentazione ufficiale di Jacopo Lucarelli, neo acquisto della Toscana Legno Pielle Livorno.

“Avrei voluto averlo in Pielle già da diversi anni – ha esordito il presidente, Francesco Farneti – Jacopo si è aggregato a noi qualche settimana fa, proseguendo il suo percorso di recupero e ad oggi tutto sta andando per il meglio; siamo, dunque, vicini a vederlo protagonista in campo con i nostri colori. Sono certo che darà un grande contributo sia nelle vesti di giocatore, sia come persona all’interno dello spogliatoio”.

“Jacopo, che ho già avuto il piacere di allenare a Piacenza in A2 – ha proseguito coach Federico Campanella – è dotato di un grande talento offensivo e ha le potenzialità per giocare in più ruoli. Probabilmente, visto l’infortunio occorso a Daniel (Donzelli, ndr), dovrà giocare parecchi minuti da numero 4, ma la sua voglia di tornare in campo sarà un vero e proprio valore aggiunto”.

“Ci siamo quasi – ha chiosato il numero 99 – a Roma contro la Virtus andrò in panchina per la terza volta, ma per la partita con Ruvo di Puglia sarò effettivamente a disposizione. Ci tengo a ringraziare la società e tutto lo staff Pielle per avermi consentito di recuperare senza pressioni e senza dover accelerare i tempi. I tifosi? Straordinari. Ma non è certo una novità”.

