Lucchesi e Mori protagonisti della storica impresa dell’Italrugby contro la Francia

Lucchesi, classe 2000, con 20 caps, è il quinto livornese con più presenze in azzurro. Davanti a lui solo Marzio Innocenti, Fabrizio Gaetaniello, Andrea De Rossi e Fabio Gaetaniello. Titolare, contro i transalpini, e in campo fino al 66’, nel ruolo di centro, un altro fuoriclasse livornese classe 2000, il trequarti Federico Mori

Gianmarco Lucchesi, il fortissimo tallonatore labronico, in forza al Benetton Treviso, rugbisticamente nato e cresciuto nella LundaX Lions Amaranto, ha giocato, dal 17’ della ripresa, la ‘pazzesca’ gara dell’Italia, a Lille contro la Francia, chiusa in pareggio, 13-13. Lucchesi, classe 2000, con 20 caps, è il quinto livornese con più presenze in azzurro. Davanti a lui solo Marzio Innocenti, Fabrizio Gaetaniello, Andrea De Rossi e Fabio Gaetaniello, che hanno concluso le loro eccellenti carriere rispettivamente con 42, 39, 34 e 30 caps. A Lucchesi è dedicato un significativo capitolo del libro ‘Anatomia di un terzo tempo, il romanzo e la cronaca’, l’opera uscita nelle scorse settimane, ‘prodotta’ dalla stessa società amaranto, peraltro presentata ufficialmente anche nella Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno, con relatore il sindaco Luca Salvetti. Il libro di 240 pagine, scritto a quattro mani da Renzo Pacini e Fabio Giorgi, impreziosito dalla prefazione del presidente del club livornese Mauro Fraddanni e dalle foto di Luca Zampini e Tommaso Chiavistelli, è a disposizione degli sportivi anche presso la segreteria del ‘Priami’, in via Marx, a Stagno. Lucchesi, che peraltro ha saltato il mondiale dello scorso anno, perchè reduce da un lungo infortunio al ginocchio, è molto legato alla LundaX Lions Amaranto. Non di rado – tra un impegno agonistico e l’altro – si presenta al ‘Priami’ per trascorrere qualche ora con i dirigenti e gli allenatori che gli hanno consentito di iniziare l’attività e di maturare le prime esperienze nel mondo della palla ovale. Decine gli autografi che Lucchesi firma, in occasione delle sue ‘visite’ all’impianto di Stagno ai giovani atleti delle under propaganda. Titolare, contro i transalpini, e in campo fino al 66’, nel ruolo di centro, un altro fuoriclasse livornese classe 2000, il trequarti Federico Mori (del Bayonne, 16 caps). Mori, rugbisticamente nato nel Livorno Rugby è stato protagonista per tre anni a fianco di Lucchesi nella franchigia giovanile del Granducato (capace, nel 2016 di chiudere al terzo posto il campionato italiano under 16). Quella del Granducato è stata la realtà nata grazie al lavoro sinergico tra Lions Amaranto Livorno ed Etruschi Livorno. Mori, contro la Francia, è ritornato dall’inizio a 2 anni dalla sua ultima partita dal primo minuto con la Nazionale (Italia-Inghilterra del 13 febbraio 2022).

Condividi:

Riproduzione riservata ©