Luiss Roma-Toscana Legno Pielle 57-65. Blitz esterno dei biancoblu!

La squadra di coach Federico Campanella rialza la testa dopo le due sconfitte consecutive e lo fa con una grande vittoria corale arrivata in rimonta nell'ultimo quarto dove Bonacini si mette il mantello da super eroe e conduce i suoi alla vittoria

Dopo lo stop di Chieti, altra sfida lontano da casa per la Toscana Legno Pielle era di scena al PalaTiziano di Roma, tana per l’occasione della Luiss Roma. La squadra di coach Federico Campanella rialza la testa dopo le due sconfitte consecutive e lo fa con una grande vittoria corale arrivata in rimonta nell’ultimo quarto dove Bonacini si mette il mantello da super eroe e conduce i suoi alla vittoria con due bombe consecutive nel momento caldo del match che portano la Pielle sul 53 a 57 a poco più di un minuto dal termine. Bello l’impatto e l’esordio in questa serie B del bulgaro Zahariev che segna 10 punti mettendo a registro due bombe e 13 minuti di gioco sul parquet. Partita punto a punto che la Pielle ha il merito di non lasciar mai andar via nonostante Roma tocchi il massimo vantaggio di +8 sul 41 a 33 nel terzo quarto. Bellissima la cornice di pubblico biancoblu.

Clicca qui per il tabellino.

La cronaca- È finalmente il giorno buono di Hristo Zahariev che compie il suo esordio e mette una bomba dopo 2 minuti di gioco. Parte bene quindi la Pielle che dopo 4 minuti è avanti sul 3 a 11 con 5 punti del bulgaro a segno. Roma prova a tenersi ancorata al punteggio con Pugliatti che mette a segno 4 punti di fila. Tripla importante per il capitano Campori quando la Luiss si rifaceva sotto: 8 a 16 a 4′ dalla sirena. Partita molto fisica in questo primo quarto. La Roma non trova la via del canestro da tre: 0/7 fino ad ora per i padroni di casa. La Pielle chiude il quarto invece con un 2/5 dalla lunga. Il punteggio si ferma sul 16 a 20.

Secondo quarto che si apre con una serie di errori dal tiro da entrambe le parti. Zahariev mette a segno il suo decimo punto mettendo la sua seconda bomba. Molto buono il suo impatto sul match all’esordio in questa serie B. Parziale nei primi 5 minuti del secondo quarto è di 6-4. Pochi i punti segnati in questa seconda frazione. La Luiss che tira con 0/9 da tre punti. Nonostante tutto i capitolini si riportano sotto sul 26-28 a 2 dalla fine della seconda frazione. Rocchi per la Luiss segna la prima bomba dei suoi per il primo sorpasso Roma 29-28 a un minuto dalla sirena. Poi Pugliatti trova il canestro dalla media sul 31 a 28. Finisce così la seconda ripresa.

Terzo quarto che si incanala nel binario del punto a punto. La Luiss a metà della frazione conduce di 2 punti sul 35 a 33. La Roma mette sul parquet una grande difesa che gli consente di allungare il vantaggio sul 38 a 33. Fallucca dei capitolini mette il massimo vantaggio della Luiss: 41 a 33: +8 3 dal termine del quarto. Finisce il quarto sul 44 a 39. Grande solidità difensiva per i padroni di casa.

Ultimo quarto che si apre con di Venucci. La Pielle sta tirano con 11/32 da 2 e 5/15 da 3. A 6 dalla fine del match la Pielle si riporta a un tiro di schioppo: 49-46. Leonzio ancora neutralizzato dalla difesa capitolina. Venucci accorcia: 52-48. La Pielle torna a -2: 52-50 a 2:29 dal termine. Bonacini dai liberi per il pareggio. Ma sbaglia il primo e mette il secondo 52-51. Cepic fuori per 5 falli a due dal termine. Bonacini tripla! Sorpasso Pielle: 53-54! Ed è ancora lui! Ancora una tripla di Bonacini!!! 53-57!!!

La Luiss ci prova a recuperare ma la bomba a 58 secondi dalla fine si spegne sul fondo non toccando neanche il ferro. Finisce con il risultato di 57-65 per i biancoblu che compiono il blitz esterno e tornano alla vittoria e al sorriso!

Condividi:

Riproduzione riservata ©