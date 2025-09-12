L’under 12 del Livorno Baseball alle finali per il tricolore

Appuntamento sabato 13 a Vercelli per le Finali Nazionali. Un risultato che proietta i giovani Mori tra le prime 18 squadre d’Italia, confermando il valore di un gruppo che sta crescendo partita dopo partita

I piccoli-grandi atleti del Livorno 1948 Baseball si confermano tra le migliori realtà italiane conquistando l’accesso alla seconda fase delle Finali Giovanili Nazionali Under 12.

Nel girone 8, disputato nei giorni scorsi, a imporsi sono stati gli Etruscan Fighters, che hanno chiuso davanti ai ragazzi livornesi e ai Roma Brewers ASD. I grossetani hanno vinto il derby toscano per 12-5 e successivamente hanno superato i capitolini per 8-3. Decisiva, per i colori amaranto, è stata la sfida valida per il secondo posto: il Livorno ha infatti superato i Brewers con il punteggio di 8-5, staccando così il pass per il turno successivo.

Un risultato che proietta i giovani Mori tra le prime 18 squadre d’Italia, confermando il valore di un gruppo che sta crescendo partita dopo partita.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 13 settembre a Vercelli, dove il Livorno 1948 Baseball affronterà i padroni di casa e i Torre Pedrera Falcons per continuare a inseguire il sogno tricolore.

La società, gli allenatori e le famiglie sottolineano l’importanza di questo traguardo e invitano i ragazzi a vivere questa esperienza con entusiasmo: “Forza ragazzi, divertitevi!”.

