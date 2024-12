L’Us Livorno 1915 giocherà alle 16. Gli ambulanti ringraziano

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che la partita Livorno – Figline, valida come diciassettesima giornata di andata del campionato di Serie D girone E ed in programma domenica 22 dicembre allo stadio Armando Picchi di Livorno, è posticipata alle ore 16 dello stesso giorno. La decisione è stata presa per venire incontro alle necessità delle associazioni Confcommercio e Confesercenti, e quindi dei commercianti, ponendo davanti le loro esigenze rispetto a quelle della squadra.

