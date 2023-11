L’Us Livorno mercoledì si gioca la stagione sul campo della Pianese

In caso di vittoria gli amaranto rosicchierebbero tre punti fondamentali alla capolista portandosi così a -4 dalla vetta. In caso di sconfitta, neanche a dirlo, scivolerebbero nel tetro baratro del -10

Il tecnico dell’Us Livorno, Giancarlo Favarin, è intervenuto alla vigilia di Pianese-Us Livorno, recupero della nona giornata di andata del campionato di Serie D girone E, in programma mercoledì 15 novembre alle 14.30 allo stadio di Piancastagnaio. In caso di vittoria gli amaranto rosicchierebbero tre punti fondamentali alla capolista portandosi così a -4 dalla vetta. In caso di sconfitta, neanche a dirlo, scivolerebbero nel tetro baratro del -10 (clicca qui per consultare la classifica).

La vittoria sul San Donato Tavarnelle – “È stato un successo meritato sotto ogni punto di vista. Ci siamo complicati la vita da soli prendendo gol alla prima occasione, ma poi siamo stati bravi a restare compatti e a cercare la vittoria fino alla fine. Questa è la strada giusta”.

La trasferta a Piancastagnaio –“Serviranno grande attenzione e grande consapevolezza nei nostri mezzi. La Pianese sta facendo benissimo, non a caso è davanti a tutte in classifica, ma noi abbiamo le nostre qualità e dovremo sfruttarle. Siamo fiduciosi”.

Modulo – “Possiamo giocare con una difesa a 3 o a 4, l’importante è scendere in campo con l’atteggiamento giusto. E su questo non ho dubbi. La squadra è pronta, ci sono tutte le carte in regola per portare a casa un risultato importante. Cesarini? È convocato».

La partenza per il ritiro di Piancastagnaio è fissata nel primo pomeriggio di martedì 14 novembre.

