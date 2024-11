L’Us Livorno prova il riscatto in Coppa Italia: al Picchi torna il Ghiviborgo

L’appuntamento è fissato per le 18 contro lo stesso Ghiviborgo vittorioso domenica al Picchi per 4 a 1. La squadra di mister Indiani cercherà di riscattarsi davanti al proprio pubblico con l'intento di riscattare la debacle in campionato e ritrovare subito il morale. In caso di parità nei tempi regolamentari si andrà ai rigori

Dimenticare il passo falso di domenica scorsa e ripartire con determinazione: questo è l’obiettivo dell’Us Livorno 1915, che oggi pomeriggio scenderà in campo all’Armando Picchi per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D (in caso di parità oggi pomeriggio si andrà ai rigori per accedere ai sedicesimi di finale). Ad attendere gli amaranto ci sarà di nuovo il Ghiviborgo, che solo pochi giorni fa aveva inflitto una pesante sconfitta a Livorno, vincendo 1-4 all’Ardenza.

L’appuntamento è fissato per le 18 e la squadra di mister Indiani cercherà di riscattarsi davanti al proprio pubblico con l’intento di riscattare la debacle in campionato e ritrovare subito il morale. La squadra amaranto, reduce dalla pesante sconfitta interna, si prepara anche a una trasferta complicata nel weekend contro il Poggibonsi, ma dovrà affrontarla senza il supporto dei propri tifosi, visto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Livorno.

Un match importante dunque per il Livorno, che ha tutta l’intenzione di far valere la propria forza in Coppa Italia e chiudere un capitolo negativo, riprendendo il cammino con una vittoria.

