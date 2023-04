Lutto nel mondo delle gare remiere: remi al cielo per Carlo Braccini

Si è spento all'età di 66 anni la memoria storica delle Gare Remiere cittadine, Carlo Braccini. Il ricordo del presidente del comitato organizzatore del Palio Marinaro, Marizio Querciolo: "Se ne va un bel livornese, innamorato della nostra città come pochi altri"

di Giacomo Niccolini

Si è spento all’età di 66 anni la memoria storica delle Gare Remiere cittadine, Carlo Braccini. A darne notizia è proprio la pagina Facebook ufficiale della tradizione remiera labronica che annuncia la sua scomparsa. “Il Comitato Palio Marinaro – si legge sui post lasciati sopra ai profili social ufficiali del remo labronico – e la grande famiglia delle gare remiere livornesi salutano con grande affetto la “memoria storica” Carlo Braccini, scomparso nelle ultime ore”.

A fine degli anni ’90 fu lui a firmare il libro “Storia e immagini del Palio Marinaro”. Con il presidente del comitato organizzatore, Maurizio Quercioli, ha “inventato” Wikipalio, la pagina web che racconta tutta la storia e la tradizione delle nostre gare remiere dagli inizi fino ai giorni d’oggi. “Era una persona splendida – ricorda commosso Quercioli, contattato al telefono dalla nostra redazione – Era la memoria storica non solo del Palio ma della città di Livorno tutta. Con grande umiltà e lungimiranza ha pensato di donare tutti i suoi ricordi alla città grazie a Wikipalio creandolo nel 2017. Lì c’è tutto il suo sapere. Una memoria storica che rimarrà per sempre grazie a lui, tutti i suoi aneddoti. Non riesco nemmeno a crederci. Se n’è andato ad un passo dalla pensione che avrebbe raggiunto a settembre all’interno della Rsa Villa Serena dove lavorava con amore da tempo. Con lui è stato amore a prima vista. Ci siamo subito trovati in sintonia. E insieme abbiamo fatto anche un paio di mostre dove lui pubblicò tutte le sue foto. “.

La salma sarà portata nella giornata del 25 aprile alla camera ardente del Cimitero dei Lupi verso le 16. “Eravamo incerti se fare o meno la gara del Trofeo Liberazione – continua Quercioli – Ma confrontandomi anche con il sindaco e con il comitato organizzatori, forse sarebbe stato anche un dispetto annullarla. Lui avrebbe voluto vederla e avrebbe voluto tifare per i nostri rioni. Quindi rispetteremo un minuto di silenzio all’inizio della prima batteria dei 10 remi che all’incirca corrisponderà quando la salma sarà trasferita dall’ospedale ai Lupi. Se ne va un bel livornese che aveva un amore profondo per la sua città come pochi altri, innamorato di Livorno in tutte le sue forme”.

Oltre al Palio e alle nostre tradizioni amava, tra le tante altre cose, la fotografia. Tante le immagini da lui postate sulla pagina Facebook Livorno e il suo Mare di cui era amministratore.

Struggente il ricordo di un altro livornese doc, Giuseppe Pancaccini, che fotografa alla perfezione chi fosse Carlo Braccini: “Se n va un amico – racconta Pancaccini – un livornese verace, un livornese che amava, adorava tutto della sua città, ogni angolo, lo fotografava, lo raccontava ai più giovani cercando di non far scomparire le memorie, specie di certe tradizioni come le gare remiere… con lui si condivideva i ricordi, gli aneddoti. Carlo era molto preparato sugli argomenti… gli dicevo sempre che ero contento di sapere che c’era in città personaggio più giovane di me che portava avanti questo modo di raccontare Livorno, i suoi personaggi… gli dicevo, quando non ci sarò più continua, più di prima, come in passato ha fatto un altro grande livornese, un altro grandissimo Veneziano, Otello Chelli. Sono veramente addolorato. Mando un abbraccio alla famiglia”.

