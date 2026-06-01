Macchi campione d’Italia, Platania brilla in Coppa del Mondo: settimana top per l’Accademia Scherma

A Roma il fiorettista delle Fiamme Oro conquista il suo primo titolo italiano assoluto e il successo a squadre. Dalla Florida arrivano anche il bronzo individuale e l’argento a squadre di Luca Platania nella Coppa del Mondo paralimpica

Si sono conclusi domenica, con le due gare a squadre, i Campionati Italiani di fioretto di quest’anno per tutte le categorie, andati in scena a Roma.

Giovedì, nel primo giorno di gare, sono scesi in pedana gli atleti della categoria Cadetti, con l’Accademia Scherma Livorno rappresentata da Luca Bellani (sezione giovanile Fiamme Oro), che ha chiuso poco fuori dai migliori 32, e da Lucrezia Menici e Carlotta Coli (sezione giovanile Fiamme Oro) nel femminile. Per Menici, alla prima partecipazione alla competizione, è arrivata un’ottima 13ª posizione.

I migliori risultati per la società di via Fortunato Garzelli sono arrivati però sabato, nelle gare di fioretto categoria Assoluti.

Nel femminile, Vittoria Ciampalini (Fiamme Oro) ha disputato una prova di alto livello: dopo un eccellente girone che le ha consentito di presentarsi al tabellone come testa di serie numero 7, ha concluso la sua gara al 10° posto, fermata soltanto da Matilde Calvanese con il punteggio di 15-11.

Nella prova maschile, buone prestazioni anche per Edoardo Luperi e Francesco Rencricca (sezione giovanile Fiamme Oro). I due sono stati eliminati rispettivamente agli ottavi di finale da Guillaume Bianchi e ai sedicesimi da Davide Filippi, chiudendo la competizione al 13° e al 24° posto.

A prendersi la scena è stato però ancora una volta Filippo Macchi. Dopo i successi nelle prove nazionali di Roma e Brescia, il fiorettista delle Fiamme Oro ha conquistato una nuova medaglia d’oro superando in finale Tommaso Marini con il punteggio di 15-7 e laureandosi per la prima volta Campione d’Italia assoluto.

Le soddisfazioni per Macchi sono proseguite anche nella prova a squadre: insieme ai compagni ha contribuito al successo in finale contro il Centro Sportivo Carabinieri per 45-33, completando così un weekend perfetto.

Platania protagonista in Florida

Le buone notizie per l’Accademia Scherma Livorno sono arrivate anche dagli Stati Uniti. A Bradenton, in Florida, il 25enne Luca Platania ha preso parte alle gare di Coppa del Mondo paralimpica di spada e fioretto categoria A.

I risultati più prestigiosi sono arrivati nel fioretto. Nella prova individuale Platania ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, fermandosi soltanto in semifinale contro il francese Fernanedz-Anssoux con il punteggio di 15-10.

Ancora meglio è andata nella gara a squadre, dove l’azzurro, insieme ad Andreea Mogos, Sofia Garnero e Michele Massa, ha conquistato la medaglia d’argento, arrendendosi soltanto in finale alla Cina per 20-6.

Nella spada, dopo un girone impeccabile chiuso con sole vittorie, Platania si è fermato a un passo dagli ottavi di finale, sconfitto dal cinese Tian per 15-5.

A seguire la spedizione azzurra del fioretto paralimpico è stato il commissario tecnico Alessandro Paroli, che aggiunge così un altro importante risultato al proprio percorso alla guida della Nazionale.

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