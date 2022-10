Marciatori amaranto alla grande nell’ultima tappa del campionato di società

Nell’ultima tappa del CdS nazionale di marcia a Grottammare (AP) i portacolori dell' Atletica Libertas Runners Livorno sono riusciti a farsi valere ancora una volta

Nell’ultima tappa del CdS nazionale di marcia a Grottammare (AP) i portacolori dell’ Atletica Libertas Runners Livorno sono riusciti a farsi valere ancora una volta. Trionfo per la rappresentativa di marcia della regione Toscana, sotto la guida tecnica del nostro Massimo Passoni, dove erano ben 3 i marciatori amaranto convocati.

Si è partiti con la distanza inusuale dei 15km riservata alle juniores, dove Sofia Fiorini, all’esordio sulla distanza, ha conquistato la medaglia di bronzo confermandosi per l’ennesima volta in questa stagione ai vertici delle classifiche nazionali nella disciplina del tacco-punta. Sofia in una gara in solitaria conclude la sua prova con il crono di 1h15’43.

Nei 20km Tommaso De Stefano parte a molto forte, pagando nella seconda metà di gara l’avvio coraggioso, nonostante ciò riesce a demolire il proprio primato sulla distanza chiudendo la sua seconda 20km di carriera in 1h39’17, migliorandosi di quasi 8 minuti.

Tra gli allievi, in gara con i colori della Toscana, Omar Moretti è settimo sui 10km con il crono di 47’57, mentre Tommaso Nocchi si migliora considerevolmente, oltre un minuto, chiudendo la gara in 48’58, conquistando la nona piazza.

Conferme anche per il giovane Marco Finocchietti che dopo il bronzo ai Campionati italiani cadetti a Grottaglie chiude i 6km al 4° posto con il crono di 29’23.

Grande finale di stagione per i nostri giovani marciatori sempre di più il futuro della marcia.

Condividi: