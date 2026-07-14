Marco Lombardi campione italiano Iuta. Morabito secondo agli italiani under 20

Altra perla in casa amaranto grazie al titolo italiano iuta nella 50 kilometri in salita conquistato dal ultra maratoneta Marco Lombardi che conquista a mietere successi nelle lunghe distanze

Altra perla in casa amaranto grazie al titolo italiano Iuta (Associazione Italiana Ultramaratona e Trail) nella 50 kilometri in salita conquistato dal ultra maratoneta Marco Lombardi che conquista a mietere successi nelle lunghe distanze.

Marco nella 49esima edizione della Pistoia-Abetone, la ultra maratona è riuscito a chiuderla in 4h25’39 una prestazione che gli è valsa questo titolo, un titolo tutto meritato per il suo impegno e la sua abnegazione non solo sportiva ma in tutte quelle iniziative sociali a cui si dedica da anni.

Sempre nella corsa, ma decisamente più breve, ecco il secondo posto di Antonio Morabito a Caorle dove erano in programma i Campionati Italiani individuali under 20, Antonio ha chiuso la sua splendida prova degli 800 con 1’51”69 lui appena diciottenne, un ragazzo da seguire con grande attenzione. Conclusa la gara si è cimentato anche nei 1500 dove ha ottenuto un ottimo quarto posto con 3’53”80.

Sesto posto per Anna Simonini nei 100 ostacoli dove vince la batteria con 14”84, giunge al secondo posto nella semifinale con 14”52 ma non si migliora nella finale ottenendo un buon 14”67. Nono posto e primato personale per Miriam Nanut nel salto in alto dove è riuscita a valicare l’asticella posta a 1,69.

Non riesce ad andare in finale Giovanni Bracchini sui m.200 dove si ferma in batteria con 22”36, stessa sorte per Mirco Fragola che nei 400 non va oltre un 48”39. Nel martello Lorenzo Ceccanti si ferma ben al di sotto delle proprie possibilità con 52,01, mentre Beatrice De Crescenzo nell’asta femminile si ferma a 3,30 e Claudio Mercaldo, ancora allievo, incappa nella pit line e conclude con 23’37”69.

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