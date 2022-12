Martelli oro nell’International Boring Coastal

Il livornese Mauro Martelli (Tomei) era presente con un doppio misto insieme a Chiara Sacco del Dopolavoro Ferroviario di Chiusi. L'equipaggio toscano ha condotto una gara splendida, senza risparmio

Successo di partecipazione alla International Boring Coastal Rowing Race, organizzata dalla Società Ginnastica Triestina Nautica che ha visto in acqua tra sabato e domenica società provenienti dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, Lazio e Campania, ed una folta presenza internazionale con vogatori provenienti da Slovenia, Croazia, Germania e Malta. un percorso di 6000 metri, riservato alle categorie Senior e Master. Il capo di gara era ritagliato, nel tratto di mare antistante Piazza dell’unità d’Italia splendida cornice sul Mare della Bora. Il livornese Mauro Martelli (Tomei) era presente con un doppio misto insieme a Chiara Sacco del Dopolavoro Ferroviario di Chiusi.

L’equipaggio toscano ha condotto una gara splendida, senza risparmio, dando battaglia fin dalle prime palate, ed ha chiuso la gara con un terzo posto assoluto ed un primo posto nella categoria over 43, lasciando indietro altri equipaggi senior.

Soddisfazione per il risultato che vedeva in acqua due compagni e atleti che nel passato recente hanno stabilito insieme diversi record mondiali di indoor rowing.

Condividi: