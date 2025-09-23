Matilde Demi conquista il Vecchio Continente: è campionessa europea di kickboxing

A soli 18 anni, dopo un’estate segnata da infortuni e malattie, l’atleta livornese ha compiuto l’impresa. Allenamenti col fratello, cadute, mononucleosi e appena quattro giorni di preparazione prima della partenza. Poi la magia: tre vittorie schiaccianti e la finale perfetta contro l’inglese

di Giacomo Niccolini

Un’estate di ostacoli, dolore e rinunce. Poi, all’improvviso, la luce. Matilde Demi, 18 anni, livornese, è salita sul tetto d’Europa diventando campionessa europea di kickboxing categoria Junior – Light Contact, ribaltando ogni pronostico e scrivendo una pagina indimenticabile di sport e di vita.

La sua storia sembra uscita da un film. Dopo aver vinto i campionati italiani “con un braccio solo”, a causa di un infortunio, l’estate di Matilde è stata un calvario: caduta dal motorino, febbre alta, placche in gola, e soprattutto la mononucleosi che l’ha costretta a letto per un mese intero. Solo quattro giorni di allenamento a settembre prima di partire per Jesolo, sede degli Europei. Eppure, nonostante tutto, lei non ha mollato. Con la testa, con il cuore, con il carattere.

Il torneo si apre con il rammarico del Point Fight, perso contro quella che sarà poi la campionessa europea della specialità. Ma è nel Light Contact che Matilde si trasforma. Primo incontro vinto nettamente contro un’avversaria già affrontata ai Mondiali 2022, poi una spagnola battuta per superiorità tecnica, infine la finale perfetta contro una fortissima inglese. Tre successi schiaccianti, tutti per 3-0, fino all’atto finale.

“Era l’ultimo anno da junior – racconta il padre Paolo – prima di passare tra i senior, e lei in finalissima si è detta: sono gli ultimi sei minuti della mia categoria, devo spaccare il mondo”. Così è stato. Contro la fortissima inglese Ella Hawkes, Matilde ha dato tutto, cuore e tecnica, dominando la finale e conquistando l’oro europeo.

Oggi Matilde, che si allena nella palestra dell’Hejo Dojo del maestro Emanuele Bozzolani, è prima nel ranking mondiale, confermata e consolidata. Il futuro è già qui: dall’anno prossimo gareggerà tra i senior, contro atlete di venti o trent’anni, senza più limiti d’età. Una sfida durissima, ma che la livornese affronterà con lo stesso spirito che l’ha portata a trasformare un’estate maledetta in un trionfo indimenticabile.

Livorno applaude la sua nuova campionessa: Matilde Demi, 18 anni, orgoglio della città e esempio di forza, sacrificio e coraggio.

Oltre al titolo europeo nel Light Contact, Matilde è anche protagonista nella nazionale di kick jitsu, disciplina che unisce tecniche di kickboxing e prese di jiu jitsu. Nonostante la giovane età, è già scesa sul tatami da senior – non essendoci avversarie junior – e ha vinto il titolo italiano. Ora è attesa da nuove sfide con la maglia azzurra, in attesa che venga definito il calendario internazionale: si parla di un Europeo in Germania o, in alternativa, in Egitto.

