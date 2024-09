Matilde è bronzo ai Mondiali Youth di Kickboxing

Anche questa volta la ragazza “terribile” della palestra Hejo Dojo di Emanuele Bozzolani ha imposto la sua legge in quel di Budapest dove si sono svolti i Mondiali Youth di Kickboxing

Matilde Demi non è nuova a questo genere di imprese sportive. Certo è che, ogni qualvolta ci riesce, riesce sempre a riempire di orgoglio tutti i concittadini livornesi che vedono, tramite lei, sventolare il vessillo amaranto sui podi internazionali di tutto il mondo. Anche questa volta la ragazza “terribile” della palestra Hejo Dojo di Emanuele Bozzolani ha imposto la sua legge in quel di Budapest dove si sono svolti i Mondiali Youth (Junior e Old Cadet, ovvero dai 10 ai 18 anni) di Kickboxing.

Matilde ha gareggiato in tutte e tre le discipline categoria -70 Kg: Kick Light dove la sua corsa si è fermata ai quarti di finale, Point Fight nella quale si è qualificata come nona e Light Contact dove la nostra Matilde è invece riuscita a salire sul podio portando a casa un bronzo di tutto rispetto che la porta, ancora una volta, alla ribalta internazionale. Demi veniva da ottimi risultati in campo nazionale quando, a maggio scorso, portò a casa due titoli italiani juniores e un argento. Medaglie che la ponevano come avversaria di tutto rispetto al cospetto delle fortissime colleghe incontrate a Budapest.

