Mattia campione d’Italia di scherma paralimpica

Mattia Galvagno nelle Foto di Bizzi Team

Mattia Galvagno, livornese di 28 anni, da due anni pratica la scherma paralimpica nella palestra del Pisa Scherma allenato da Simone Vanni. "Vincere il titolo italiano è stata un'emozione unica"

di Giacomo Niccolini

Da due anni in punta di fioretto sulla sedia fissa in pedana tra botta e risposta, allenamenti, successi e insuccessi. E in due anni è riuscito a salire sul gradino più alto del podio diventando il campione d’Italia di scherma paralimipica, fioretto, categoria A. Mattia Galvagno, 28 anni, livornese doc, è salito sul tetto d’Italia nel pomeriggio di venerdì 19 maggio a Santa Venerina in Sicilia dove si stanno svolgendo i campionati assoluti di scherma paralimpica.

“Una malattia che colpisce a livello ortopedico mi ha lentamente impedito di praticare sport a livello agonistico come normodotato – spiega Mattia Galvagno intervistato da QuiLivorno.it subito dopo la conquista del titolo – Sono sempre stato uno sportivo, uno che viveva di emozioni e di sport. Così quando mi sono reso conto che non riuscivo più a correre e a partecipare all’agonismo come avrei voluto ho deciso di non mollare. E mi sono rivolto a mio zio, Augusto Bizzi, che è il fotografo ufficiale della Federazione Italiana Scherma. Mi ha sempre parlato di un florido movimento italiano di scherma paralimpica e gli ho chiesto se era possibile provare. Ed eccomi qua”.

Mattia si allena da oltre due anni nella palestra del Pisa Scherma seguito direttamente da Simone Vanni, ex medaglia d’oro olimpica ad Atene 2004 nel fioretto a squadre, nonché attuale cittì azzurro della nazionale paralimpica. “Grazie a lui sono cresciuto tantissimo in questi due anni – spiega Mattia – Avevo già vinto un paio di medaglie in questi anni ma è la prima volta che divento campione italiano ed è una bellissima soddisfazione. Come dici? Un livornese che si allena a Pisa? (ride, ndr) Si effettivamente non manca mai volta che i miei amici in palestra non rimarchino il fatto che io sia livornese in mezzo ai pisani. Ogni giorno è uno sfottò continuo”.

Nella giornata di sabato 20 maggio Mattia scenderà in pedana anche con nella disciplina della spada. “Non garantisco di ripetermi – sorride il neo campione italiano – ma ci proverò con tutto me stesso”.

