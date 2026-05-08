Maxibasket, Livorno domina a Prato: c’è anche il ritorno di Gomez

I labronici conquistano la 6ª edizione del Torneo Città di Prato, il più grande evento italiano di maxibasket dopo gli Europei di Pesaro 2024. Nel roster anche il ritorno dell’ex Basket Livorno Alejandro Gomez, protagonista insieme a Calabrese e Stama di un percorso praticamente perfetto

La 6ª edizione del Torneo di Maxibasket Città di Prato ha fatto registrare numeri da record, con 12 squadre maschili e 4 femminili ai nastri di partenza. Un appuntamento diventato ormai un punto di riferimento nazionale, tanto da essere considerato il più grande torneo italiano di maxibasket dopo gli Europei di Pesaro 2024.

A trionfare è stata data-end=”738″>Livorno, capace di rinforzare il proprio roster con innesti di qualità come Calabrese, Stama e soprattutto Alejandro Gomez. Proprio l’ex giocatore del Basket Livorno, tornato in città dopo l’esperienza in Serie A vissuta nelle stagioni 2005 e 2006, ha rappresentato uno dei nomi di spicco della manifestazione.

La formazione guidata da Maltinti e compagni ha dominato il torneo sin dalle prime uscite, imponendo ritmo e qualità contro ogni avversario. Il cammino si è poi concluso con il successo nella finalissima contro i forti “cugini” di Prato, padroni di casa e impeccabili organizzatori dell’evento.

La classifica finale: 1° MaxiBasket Livorno, 2° StreetBasket Prato, 3° GB Maxibasket, 4° Torino Basket Over, 5° data-end=”1518″>Liquid Old Boys Alassio, 6° Flyers Trasimeno, 7° Old Bears Savona, 8° SSB Bologna, 9° Mustang Prato, 10° S. Ilario Butchers Firenze, 11° Master Pegaso Roma, 12° nEurobasket Varese.

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