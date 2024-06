Medaglie per le giovani promesse pattinatrici Fisr della Polisportiva La Rosa

Nell'ultimo weekend delle fasi regionali del trofeo Giovani Promesse ancora medaglie per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno

Nell’ultimo weekend delle fasi regionali del trofeo Giovani Promesse ancora medaglie per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno. Sabato nella categoria giovani promesse 5 anno 2006 e precedenti Noemi Baggiani, dopo un lungo riposo forzato per un infortunio, riprende a mettersi in gioco con le atlete della Toscana conquistando una quinta posizione, il giorno seguente, giornata conclusiva della trofeo regionale arrivano per le pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno due prestigiose medaglie: Giovani Promesse 1 anno 2018-2017 un bronzo per Ferrigno Eleonora e decima posizione per Pastorella Giorgia. Nella categoria anno 2016-2015 un bellissimo argento per Rossi Camilla, seguita dalle sue amiche di corso settima Pellegrini Gea, ottava Pastorella Diana, nona Piccioliti Azzurra, un diciottesimo posto di Auricchio Anastasia, seguita al diciannovesimo posto da Barontini Alessia, un venticinquesimo di Angeli Anita e un trentaduesimo posto per Colaiuda Elena. Queste atlete sono state accompagnate dalla Pluricampionessa del mondo Letizia Tinghi, allenate da Mattei Linda e dal preparatore atletico Andrea Bientinesi. Anche per loro il prossimo appuntamento sarà alla fase nazionale di Roccaraso a giugno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©