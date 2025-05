Meeting Nazionale Nord: ottimi risultati per i canottieri del Tomei

Sabato 17 e domenica 18 maggio si è svolto il Meeting Nazionale Nord presso il campo di regata della Standiana, a Ravenna. Tuttavia, le gare si sono interrotte nella mattinata di domenica a causa di un forte vento di ponente che ha reso il campo pericoloso, impedendo a numerosi atleti di gareggiare nella giornata festiva. La decisione, presa con rammarico dopo una prima sospensione da parte del Consiglio di Regata, ha interrotto anticipatamente la manifestazione.

Nonostante ciò, i giovani canottieri del GS Tomei hanno dato il massimo, conquistando un bottino di sette medaglie: quattro ori, due argenti e un bronzo.

Le medaglie d’oro sono arrivate da:

– Mattia Vannucci nel singolo 7.20 Allievi C

– Adele Ceccatelli nel singolo Allievi C femminile

L’otto Cadetti della rappresentativa Toscana, con la partecipazione di Christian Lari

Il doppio Cadetti femminile con Diana Dalla Valle e Adele Ceccatelli

La squadra pararowing ha confermato l’ottimo stato di forma già dimostrato a Sabaudia, conquistando due medaglie d’argento:

Nella categoria 4 GIG Mix PR3 II con l’equipaggio composto da Impemba Taissia (Armida), Mattia Bergamini, Giacomo Turini, Andrea e Cristiano Mantovani (timoniere)

Nel 4 GIG PR3 II maschile con Dario Cotrozzi, Simone Dell’Omodarme, Pietro Lunadei e Maurizio Mantovani, Cristiano Mantovani (timoniere)

Il bronzo è arrivato dal doppio Cadetti misto, frutto della collaborazione con i canottieri Cavallini, con Christian Lari tra i protagonisti.

Da segnalare anche la brillante prova della giovanissima Athena Nannucci, la più giovane del gruppo sportivo, che ha partecipato con entusiasmo alla gara non competitiva della categoria Allieve A.

Altri piazzamenti degni di nota:

5° posto per Diana Dalla Valle nel singolo Cadette

6° posto per Massimo Mariotti nel singolo 7.20 Allievi C

5° posto per Atena Agamennoni (Cavallini) e Noemi Lari nel doppio Allievi B2 femminile

5° posto per Vittoria Scavone nel singolo 7.20 Allievi B2

4° posto per Christian Lari nel singolo Cadetti

Archiviata questa tappa, l’attenzione della società è ora rivolta alla preparazione dei prossimi Campionati Italiani.

