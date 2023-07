Memorial Mecio, trionfa il Boca Livorno C5 contro il Game Over (8-5)

Si chiude la quindicesima edizione del "Mondiale di calcio a 5" di Livorno: il Mecio. Trionfano i gialloblu dei presidenti Borrelli e Lombardi. Finale spettacolare vinta dal Boca contro gli agguerritissimi lupi del Game Over giunti alla loro settima finalissima consecutiva

Spettacolo e gol a raffica. La finale della quindicesima edizione del Memorial Mecio è stata un’emozione lunga una partita che ha visto sfidarsi le due migliori compagini che da anni stanno regnando sui campi sintetici di tutta Livorno: il Boca Livorno C5 dei presidenti Antonio Borrelli e Andrea Lombardi e i lupi del Game Over giunti alla settima finale consecutiva di quello che per tutti è il vero “Mondiale di calcio a 5” di Livorno.

Al termine di un match indimenticabile sono i gialloblu del Boca Livorno C5 a trionfare con il risultato finale di 8 a 5 nell’euforia generale dei supporter per una vittoria così importante che sottolinea, ancora una volta, come questo Memorial rappresenti davvero l’eccellenza del calcio a cinque amatoriale della nostra città.

Il torneo si è aperto a il 16 giugno con ben 32 squadre al via a cui si aggiungono 9 under 14, 8 under 12 e 8 under 8 si è svolto tutto in Coteto sugli storici campi sintetici di Paolo e Gabriele Baronetto.

Si ringrazia per il torneo dei bimbi: Gabriele Faldelloni e Federico Sportiello e per gli under 8 Iari Di Bartolomeo e Riccardo Midili.

Premiato anche Stefano Francalacci per il contributo offerto nell’organizzazione e per l’assidua presenza e per essere praticamente il factotum del Memorial, a partire dalla vendita dei gadget destinati alla beneficienza.

Negli under 14 (calcio a 7) vittoria Fascia Oro dell’Ardenza che si impone sul Montenero per 1-0.

Fascia argento vince il Borgo per 3-2 sul Salviano.

Vittoria under 12 fascia Oro Pontino-Rosa 4-0.

Fascia argento (triangolare) vittoriosa La Cigna su Shanghai e La Leccia.

Negli under 8 ha vinto il Salviano.

La premiazione è stata effettuata da Fabio Cecchini e Andrea Stasi di Polisport.

I premi individuali:

Miglior giocatore Andrea Perciavalle

Miglior portiere Andrea Ciurli

Capocannoniere Riccardo Berti Lorenzi (19 reti) I drink in & out

Classifica finale prime quattro:

1° Boca Livorno C5

2° Game Over

3° I soliti

4° Bar morelli

Condividi: