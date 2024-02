Mercato Akern Libertas, in amaranto arriva la guardia Diego Terenzi

Scuola Pesaro, figlio d'arte di "Rudy" Terenzi. Il nuovo acquisto arriva dalla Pallacanestro Vicenza, club che milita nel girone B di Serie B Nazionale e con cui ha fatto registrare una media punti di 8,8 a partita

La Akern Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’arrivo di un nuovo giocatore. La guardia Diego Terenzi di 193 cm per 94 chili, nato a Pesaro il 23 novembre 1995 è ufficialmente amaranto. Arriva dalla Pallacanestro Vicenza, club che milita nel girone B di Serie B Nazionale e con cui ha fatto registrare una media punti di 8,8 a partita. Il talento marchigiano ha spiccato il volo dal florido settore giovanile della Victoria Libertas Pesaro con la cui maglia ha pure debuttato nella massima serie nella stagione 2013/14.

Dopo un’esperienza positiva in A2 a Recanati, Terenzi ha compiuto un personalissimo giro d’Italia che lo ha condotto a Omegna (A2) e poi in B a Firenze, Matera, Bisceglie prima di approdare per due stagioni (2018/19 e 2019/20) ad Alba dove si è distinto per capacità realizzativa con medie bel al di sopra dei 10 punti a partita. Nel 2020/21 con la maglia dei Tigers Cesena vìola il campo della Libertas segnando 13 punti. Appena qualche mese più tardi, in maglia Legnano, alla prima di campionato al Modigliani Forum contribuisce al successo dei Knights in casa della LL segnando 38 punti, suo high in carriera. L’anno al PalaBorsani è ottimo perché lo vede segnare 14,2 punti di media scesi a 9.5 l’anno dopo. In questa stagione è stato uno dei migliori giocatori di Vicenza nel contesto di un campionato complicato.

Per i tifosi con qualche anno in più il cognome di Diego evoca i fratelli Rodolfo e Roberto Terenzi, che furono apprezzati a Pesaro e nella Scavolini. ‘Rudy’ era il papà del nuovo acquisto amaranto.

Diego Terenzi sarà presentato alla stampa sabato 24 febbraio alle ore 11.30, nei locali di Castagneto Banca, via Rossini 2

