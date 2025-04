Mercato Libertas: eppur si muove! Arriva la guardia Pollone

La Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Matteo Pollone, guardia di 1,90 m per 81 kg, classe 1999

Finalmente. I tifosi LL lo possono ben dire. Ad aprile arriva il primo acquisto della società amaranto. La Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 è infatti lieta di annunciare l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Matteo Pollone, guardia di 1,90 m per 81 kg, classe 1999. Pollone in questa stagione ha militato nella Real Sebastiani Rieti.

Il giocatore è già a disposizione di coach Gennaro Di Carlo e sarà presentato alla stampa questo pomeriggio alle 17 negli uffici della sede della Libertas, in via Pera.

MATTEO POLLONE

(Vercelli, 27/09/1999)

Guardia 190 cm, 81 kg

Ecco il suo curriculum sportivo

SQUADRA CATEGORIA PRESENZE PUNTI MEDIA 2016/2022 PALL. BIELLA SERIE 132 499 3,7 2022/23 BASKET PISTOIA 2000 SERIE A2 43 187 4,3 2023/24 B. BASKET TREVIGLIO SERIE 33 106 3,5 2024/25 R.S. RIETI SERIE A2 30 82 2,7

