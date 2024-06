Mercato Libertas, si tratta con l’italo-argentino Ariel Filloy

Con una media di 12,9 punti a partita il play-guardia è stato uno dei protagonisti della stagione spettacolare della Pallacanestro Trieste che ha conquistato la promozione in massima serie. Ha salutato la società biancorossa per restare più vicino alla famiglia che vive a Pistoia. La Libertas è subito piombata su di lui. Il 37enne vanta anche 46 presenze in nazionale azzurra

di Giacomo Niccolini

Sarebbe un super acquisto per la neo promossa in serie A2 Libertas. Stiamo parlando di Ariel Filloy, 37enne argentino naturalizzato italiano che ha appena conquistato la massima serie vincendo i playoff indossando la canotta della Pallacanestro Trieste e segnando con una media di 12,9 punti a partita. Si tratta, senza ombra di dubbio, di un top della categoria, un play-guardia non più giovanissimo ma con esperienza da vendere e con ancora tanto da dare e da dire nel campionato di serie A2, con ottima visione di gioco e tanti punti nelle mani. Garanzia è proprio la freschissima promozione in A arrivata dopo un campionato al top.

L’idea nasce dal fatto che lo stesso giocatore abbia chiesto di rimanere vicino alla famiglia che risiede a Pistoia. Su di lui sarebbe quindi puntata la società amaranto che sta portando avanti, in queste ore, la trattativa per il suo acquisto.

La Pallacanestro Trieste ha annunciato il suo addio appena 4 giorni fa tramite un comunicato stampa pubblicato anche sulla loro pagina Facebook: “Le strade della Pallacanestro Trieste e di Ariel Filloy si separano dopo una stagione esaltante – scrive la società triestina – in cui il ‘gaucho’ è stato uno dei protagonisti del ritorno dei biancorossi in serie A“.

Filloy ha vestito anche la maglia della Reyer Venezia campione d’Italia nel 2016-17 con Walter De Raffaele in panchina. E sempre con l’allenatore al comando dei lagunari tornò nella stagione 2019-20⁣ vincendo la Coppa Italia.

Lo stesso Filloy vanta anche 46 presenze con la nazionale italiana.

