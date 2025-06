Mercato LL, sirene da Treviso per Allinei. In panchina idea Calabria. Pivot? Del Cadia

Per la panchina ore decisive per Andrea Diana e spunta l'idea Dante Calabria. In uscita la guardia 2004 Gregorio Allinei tentato dalla serie A1 e da Treviso. In bilico anche Buca. Sotto canestro piace Del Cadia, vecchia conoscenza del pres Benvenuti a Las Vegas. Nel mirino anche il play cecinese Caroti e l'ala labronica Dell'Agnello

di Giacomo Niccolini

Ore frenetiche per la dirigenza amaranto della Libertas che dopo la salvezza ottenuta in gara 5 contro Vigevano e dopo i dovuti festeggiamenti sta programmando senza sosta il futuro. Il presidente Benvenuti sta lavorando alacremente ad ogni fuso orario dalla sua sede di Las Vegas per portare a casa i primi nomi per la stagione 2025/26. Come sta succedendo per il basket femminile dove con il suo Jolly ha già piazzato colpi importanti in vista della prossima annata come con il play Giorgia Sammartini o come con l’ala Sara Rinaldi, anche per il fratellone della Libertas Livorno 1947 Benvenuti, al lavoro con quello che a breve verrà ufficializzato come il general manager amaranto, Ferencz Bartocci, ha grandi progetti e grandi mire.

Si parte dalla panchina dove, ormai non è una novità, si sta “battagliando” per assicurarsi le prestazioni sportive di Andrea Diana. Per l’allenatore labronico il problema è legato esclusivamente all’uscita dall’attuale società Trapani Shark dove si sta trattando in queste ore proprio con il presidente Antonini per capire la possibilità e l’eventuale modalità di ingaggio sulla panchina LL. Come piano “B” rimane sempre attuale Daniele Parente, ad oggi vice di coach Luca Banchi alla Virtus Bologna, e già storica bandiera della Mabo Livorno nei primi anni 2000. A sorpresa però spunta un volto conosciuto proprio dal presidente Benvenuti: Dante Calabria reduce dalla recente esperienza con il Pistoia Basket e prima ancora con il Bethel Park HS. Si tratterebbe di un piano “C” ma non da escludere a priori.

Sul parquet invece arrivano forti e prepotenti le sirene della serie A1 per Gregorio Allinei. La guardia classe 2004 sarebbe tentata da un triennale in arrivo dalla società trevigiana. La Libertas, dal canto suo, farebbe di tutto per cercare di trattenerlo. Pronta una maxi offerta per provare a puntare sul giovane “Greg” anche per la prossima stagione. Futuro in bilico anche per Dorin Buca. Per lui non si esclude un futuro in un college a Stelle e Strisce. Ma, anche in questo caso, la società farà di tutto per trattenere il pivottone di 2 e 16 che potrebbe crescere ancora di più all’ombre di via Pera. Se Dorin dovesse andar via si sarebbe fatto sotto il pivot italiano Edoardo Del Cadia (202 cm per 113 kg), attualmente a Brindisi ma molto legato al presidente Marco Benvenuti per i suoi trascorsi alla UNLV University of Nevada, Las Vegas dove ha conosciuto e stretto ottimi rapporti di amicizia con il numero uno amaranto.

Molte le telefonate in questi giorni dunque dei tanti procuratori pronti a sondare un possibile posticino all’ombra dei Quattro Mori per i loro assistiti. Una piazza che, con la salvezza e l’arrivo di Bartocci in tandem con Benvenuti, sta attirando e non poco le attenzioni di tanti prospetti ingolositi dal progetto ambizioso della doppia L.

Suggestioni labroniche anche in direzione del labronico Giacomo Dell’Agnello, ala attualmente in forze a Cividale (“ho sempre la maglia della storica promozione della Libertas in camera mia”, disse intervistato da QuiLivorno.it) e verso il cecinese Lorenzo Caroti, play di indiscussa qualità, che ha salutato pochi giorni fa Udine.

Non è un segreto che Benvenuti stia facendo di tutto per costruire il più possibile una squadra dall’alto profilo di livornesità. E questi due nomi potrebbero sicuramente andare a riempire gli slot necessari nella scacchiera labronica desiderata dal presidentissimo.

Chiaramente tutto è condizionato dalla scelta del coach. Prima arriva e prima si fa la squadra.

