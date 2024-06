Mercato Pielle. Arriva il play Venucci e il vice coach Brambilla

La Caffè Toscano Pielle Livorno è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/2025, con Mattia Venucci, classe 1990, 184 cm per 81 kg.

Playmaker dal talento cristallino, originario di San Vincenzo, spende la tutta la sua gioventù nel settore giovanile di San Vincenzo dove debutta, a soli 16 anni, in prima squadra nel campionato di Serie C regionale. Diventa presto leader tecnico della squadra e, nel 2012, arriva il primo trasferimento in B2 a Castelfiorentino.

Dopo un biennio in maglia gialloblù, ecco la chiamata della Pallacanestro Don Bosco Livorno (15,9 punti e 3,2 assist). Piombino vuole metterlo al centro del progetto e la scelta paga dividendi importanti, visto che il 2015/2016 è l’anno della consacrazione per Mattia che chiude con 19, 6 punti, 4.9 rimbalzi e 4, 3 assist di media a partite, venendo eletto miglior giocatore della serie B. Da qui il salto in A2 con la maglia di Chieti (5,9), salvo poi far ritorno in Serie B, a Faenza, con cifre straordinarie. Successivamente esperienze a Pavia e nuovamente a Piombino (ultimo triennio).

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio: “Inseriamo nel roster un veterano, esperto e ben conosciuto nel mondo della Serie B. Da sempre protagonista e presente nelle alte posizioni delle classifiche individuali, scorer ed attaccante naturale, Mattia è il classico giocatore che un allenatore preferisce avere nella sua squadra piuttosto che da avversario. Orientato naturalmente ad una pallacanestro intensa ed aggressiva, porterà esperienza e spirito ad un piano tecnico e ad uno spogliatoio che avrà come obiettivi quelli di lottare e il voler vincere sin dal primo allenamento della settimana” .

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Tutti conosciamo le qualità offensive di Mattia, ma ciò che mi ha convinto è stata l’evoluzione mostrata nell’ultimo periodo, anche in termini di applicazione difensiva. È un giocatore maturo e fin dal primo colloquio ho percepito la sua gran voglia di mettersi in gioco in una squadra importante e in una piazza calda come Livorno” .

Queste le parole di Mattia Venucci: “Arrivo in una società e una piazza ambiziosa. Gli obiettivi sono importanti e questo sarà di grandissimo stimolo per dare il massimo per raggiungerli. Penso che la chiamata della Pielle rappresenti un’opportunità molto significativa per la mia carriera”.

Vice Coach Matteo Brambilla – La Caffè Toscano Pielle Livorno è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/2025, con Matteo Brambilla in qualità di primo assistente di coach Federico Campanella.

Nato il 15 agosto 1973 a S. Secondo Parmense, da oltre vent’anni allenatore nazionale, Matteo ha iniziato la carriera di allenatore con il settore giovanile del Basket Parma raggiungendo diverse finali nazionali, per poi passare al ruolo di assistente in A1 Femminile qualificandosi ad una storica Final Four di Eurolega.

Il passaggio al settore maschile avviene con la Serie B1 di Anzola Emilia, a Bologna, sino alla collaborazione con coach Campanella alla Bakery Piacenza per due stagioni suggellata dalla vittoria della Coppa Italia e campionato 2020/21 e successiva storica permanenza in A2.

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio: “Ricoprire il vuoto lasciato vacante nello staff tecnico dall’inaspettata uscita di Michele Belletti non sarà certo facile, ma dopo aver valutato alcuni profili interessanti di esperti vice allenatori abbiamo deciso di andare sul sicuro e riunire la coppia vincente che ha portato Piacenza in tre anni a crescere e meritare la promozione in Serie A2, ma cosa ancor più encomiabile salvarla e farle mantenere la categoria. Matteo è persona equilibrata ed esperta, ha doti di buon istruttore, ma anche di profondo conoscitore del gioco e delle dinamiche e tecniche di scouting e preparazione della partita. Lo so motivatissimo ad intraprendere questa sua nuova esperienza piellina e soprattutto compiaciuto di ricostituire con coach Campanella un convincente e vincente binomio”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Matteo è stato il mio assistente a Piacenza, insieme abbiamo vinto il campionato di Serie B e la Coppa Italia, salvandoci l’anno successivo in Serie A2. Anche grazie al suo prezioso contributo sono stato premiato, nell’anno della promozione, miglior allenatore della Coppa Italia e miglior allenatore della Serie B. Di conseguenza sono molto felice di riaverlo al mio fianco in questa avventura; si tratta di una grande conoscitore di basket e un professionista esemplare in possesso di evidenti valori umani”.

Queste le parole di Matteo Brambilla: “Sono molto onorato dell’opportunità che la società Pielle e coach Campanella mi hanno offerto e mi impegnerò a svolgere il mio compito al meglio. Non vedo l’ora di iniziare la mia avventura per cercare in ogni modo di raggiungere gli obiettivi della società”.

