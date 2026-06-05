Mercato Pielle, per chi canta il… Gallo?

Antonio Gallo durante il riscaldamento pre-partita con la maglia del Latina Basket. Foto gentilmente concessa da LatinaCorriere.it

Nella wish list del presidente Farneti ci sarebbe, oltre Andrea Tassinari, anche un altro "piccolo" di qualità: Antonio Gallo, playmaker del Latina Basket: 189 centimetri di altezza per un peso di 83 chilogrammi classe 2000 tira con il 35% dall'arco, il 61% da 2 e l'80% dai liberi

di Giacomo Niccolini

E’ stata appena archiviata la stagione della Pielle, negli occhi ancora Andrea Turchetto che sventola al cielo la sciarpa sul coro della Sud, che le voci di mercato iniziano già a rincorrersi negli ambienti biancoblu. Dopo quella insistente sul playmaker Andrea Tassinari in forza attualmente alla Rucker allenata da Campanella e protagonista di una super stagione che li ha visti uscire di scena in semifinale playoff contro la Virtus Roma per 3 a 2, arriva anche quella relativa ad un altro “piccolo” di qualità: Antonio Gallo attualmente in maglia Latina Basket. 189 centimetri di altezza per un peso di 83 chilogrammi classe 2000, Antonio Gallo sarebbe nella wish list della società del presidente Farneti. Se la trattativa con Tassinari sembra ben oliata e avviata e ormai e in dirittura di arrivo quella su Gallo è l’ultima novità. Le sue statiche parlano chiaro: 35% dall’arco, 61% da 2 e 80% dai liberi. E il primo nome non escluderebbe il secondo in chiave mercato.

Si fa sul serio dunque. La Pielle ricercherebbe quella mancata profondità nel reparto “esterni” che in alcune occasioni in questa stagione è venuta meno per varie vicissitudini come gli infortuni che hanno falcidiato e minato il lungo percorso stagionale.

Antonio Gallo è reduce da un infortunio che lo ha messo ai box per tre mesi ma dal quale si è ripreso proprio sul finale di stagione. Il suo arrivo in maglia Verodol sarebbe sicuramente un valore aggiunto al reparto e un’arma importante nelle rotazioni di coach Turchetto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©