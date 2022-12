Mercato. Us Livorno, ancora un acquisto a centrocampo

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il centrocampista Simone Greselin, classe 1998, nella scorsa stagione protagonista della vittoria del campionato di serie D (girone D) con il Rimini, dove ha messo insieme 33 presenze e 6 gol conquistando la promozione in C.

Greselin, cresciuto nel settore giovanile del Varese, vanta 99 presenze nel campionato di serie C, 71 con la Giana e 28 con la Lucchese. Nella prima parte di questa stagione ha giocato invece in serie D (girone F) con la maglia della Vastese, con cui ha collezionato 14 presenze e 2 gol. L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica inoltre di aver risolto l’accordo con il difensore Andrea Bruno.

