Mercoledì (ore 14,30) Us Livorno-Orvietana. Favarin: “Recuperiamo 4 giocatori”

Il mister: "Le ultime 3 partite, durante le quali abbiamo ottenuto appena 2 punti non solo per demeriti nostri, ci hanno penalizzato e rallentato in classifica, ma davanti siamo tutte lì e il campionato è ancora lungo. L’importante è ritrovare la strada giusta"

Il tecnico dell’Us Livorno, Giancarlo Favarin, è intervenuto alla vigilia di Us Livorno-Orvietana, diciassettesima e ultima giornata di andata del campionato di Serie D girone E, in programma mercoledì 20 dicembre alle 14.30 allo stadio Armando Picchi di Livorno.

La sconfitta con il Trestina – “Purtroppo abbiamo preso gol nell’unica occasione concessa e poi non siamo riusciti a sistemare le cose, ma è inutile parlarne ancora. Dobbiamo pensare solo e soltanto alla partita di domani per chiudere l’anno nel migliore dei modi”.

La sfida con l’Orvietana – “Recuperiamo 4 dei 5 giocatori che erano squalificati a Città di Castello: Brenna, Carcani, Tanasa e Giordani. In questi due giorni la squadra si è allenata molto bene, vogliamo tornare a vincere davanti al nostro pubblico”.

Il girone d’andata – “Le ultime 3 partite, durante le quali abbiamo ottenuto appena 2 punti non solo per demeriti nostri, ci hanno penalizzato e rallentato in classifica, ma davanti siamo tutte lì e il campionato è ancora lungo. L’importante è ritrovare la strada giusta”.

