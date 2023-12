Meta del livornese Lucchesi: il Benetton vince con le Zebre

Lucchesi al Franchi e al Priami con giovanissimi atleti della LundaX Lions Amaranto

Grande prova di forza del Benetton Treviso che in questo penultimo giorno del 2023, sul terreno amico del Monigo, ha battuto le Zebre Parma 36-14, conquistando dunque anche il secondo derby italiano di United Rugby Championship. I biancoverdi veneti hanno chiuso la prima parte della stagione regolare della competizione intercontinentale (la United Rugby Championship – in precedenza Pro14, Pro12 e Celtic League – vede al via squadre realtà delle Federazioni di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica) con 32 punti in 9 partite. Preziosissima nell’economia del confronto con le Zebre, la meta realizzata in avvio di gara da Giamarco Lucchesi, il talentuoso tallonatore livornese, classe 2000, nato e cresciuto, rugbisticamente parlando, nella LundaX Lions Amaranto.

Giamma, anche quando ha compiuto il grande passo verso il mondo professionistico, ha dimostrato con i fatti il proprio affetto nei confronti del club, degli allenatori e dei dirigenti amaranto. Non di rado, durante i giorni di riposo tra un impegno agonistico e l’altro, l’avanti del Benetton si presenta sul campo Emo Priami di Stagno, il quartier generale della società livornese, per trascorrere qualche ora insieme a tutti i tesserati – anche i più giovani – del sodalizio che lo ha lanciato. A Lucchesi, che per colpa di un grave infortunio al ginocchio ha saltato il recente mondiale svoltosi in terra francese, è dedicato anche un paragrafo nel libro, uscito nei giorni scorsi, prodotto dalla stessa società dei Lions ‘Anatomia di un terzo tempo, il romanzo e la cronaca’. L’opera, scritta a quattro mani da Renzo Pacini e Fabio Giorgi, verrà presentata ufficialmente in una conferenza stampa prevista per il prossimo mercoledì 17 gennaio alle 12 presso il Comune di Livorno. Lucchesi, che vanta 17 caps, è stato convocato dal Gonzalo Quesada, nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, per il raduno di Verona in programma giovedì 4 e venerdì 5 gennaio in preparazione del Guinness Sei Nazioni 2024. Trentacinque gli atleti selezionati. Gli allenamenti sono in calendario a partire dalle 10 del 4 gennaio presso il Payanini Center di Verona.

