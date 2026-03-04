Mondiale di Winter Triathlon Paralimpico: oro per il livornese Francesco Mottola

L’atleta azzurro, il livornese Francesco Mottola convocato dalla nazionale italiana paralimpica FITRI, ha conquistato il titolo mondiale nella specialità invernale del triathlon, scrivendo una pagina importante per lo sport paralimpico

Storica vittoria per l’Italia al Campionato Mondiale di Winter Triathlon Paralimpico, disputato sulle nevi di Padola, in provincia di Belluno. L’atleta azzurro, il livornese Francesco Mottola convocato dalla nazionale italiana paralimpica FITRI, ha conquistato il titolo mondiale nella specialità invernale del triathlon, scrivendo una pagina importante per lo sport paralimpico.

Il Winter Triathlon rappresenta la versione invernale del triathlon classico e si svolge interamente sulla neve. La competizione prevede tre frazioni: 5 km di corsa, 10 km di mountain bike e 10 km di sci di fondo, con percorsi che possono variare in base alle condizioni delle piste e del manto nevoso.

La convocazione in nazionale è arrivata per merito dei risultati sportivi ottenuti nelle ultime stagioni, che hanno confermato il suo valore tecnico e competitivo.

La vittoria di Padola rappresenta non solo un traguardo personale di altissimo livello, ma anche un importante riconoscimento per il movimento paralimpico italiano e per la Federazione Italiana Triathlon, sempre più protagonista sulla scena internazionale. Un successo che unisce sport, determinazione e spirito di servizio, portando il tricolore sul gradino più alto del podio mondiale.

