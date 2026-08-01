Mondiali di scherma. Brilla Filippo Macchi, atleta delle Fiamme Oro Sezione di Livorno
Tra i grandi protagonisti dei successi azzurri e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato spicca il fiorettista Filippo Macchi. L'atleta, della Sezione provinciale di Livorno, ha conquistato infatti una splendida medaglia d'argento nell'individuale e un oro nel fioretto a squadre
Si sono conclusi a Hong Kong i Campionati Mondiali di scherma con un bilancio straordinario per la delegazione azzurra, che conquista il primo posto nel medagliere generale totalizzando 8 medaglie (4 ori e 4 argenti).
Tra i grandi protagonisti dei successi azzurri e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato spicca il fiorettista Filippo Macchi. L’atleta, della Sezione provinciale di Livorno, ha conquistato infatti una splendida medaglia d’argento nell’individuale e un oro nel fioretto a squadre.
Grandi complimenti a Filippo Macchi e a tutti gli atleti delle Fiamme Oro che continuano a dare prestigio alla scherma azzurra nel mondo.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.