Mondiali giovanili di scherma, Fides protagonista a Rio: Pierucci miglior italiano

Buone prove anche per Anna Torre e Liza Takaishvili: tre atleti amaranto tra Under 17 e Under 20 in uno degli eventi più prestigiosi del panorama internazionale

Si sono svolti a Rio de Janeiro i Campionati del Mondo di scherma Under 17 e Under 20, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale giovanile. Il Circolo Scherma Fides Livorno ha preso parte alla rassegna con tre atleti – Anna Torre, Liza Takaishvili e Giovanni Pierucci – confermando ancora una volta la propria presenza ai massimi livelli della scherma mondiale.

Torre apre con un ottimo 23° posto

Il 2 aprile è stata Anna Torre a inaugurare la partecipazione livornese nella sciabola femminile Under 17. L’atleta ha iniziato con grande determinazione, chiudendo il girone con quattro vittorie e una sola sconfitta, risultato che le ha permesso di accedere direttamente al tabellone principale.

Nel primo turno ad eliminazione diretta ha superato la brasiliana Ana Fraga per 15-11, conquistando l’accesso al turno successivo. La sua corsa si è poi fermata contro la polacca Karolina Mejlun, che si è imposta di misura per 15-13 al termine di un assalto molto combattuto.

Torre chiude così con un eccellente 23° posto finale, risultato di grande valore al suo esordio in un Campionato del Mondo.

Takaishvili tra le migliori 32 nell’Under 20

Il 4 aprile è stata la volta di Liza Takaishvili, impegnata nel fioretto femminile Under 20. La schermitrice ha disputato un girone molto positivo, con cinque vittorie e una sola sconfitta, chiudendo al 27° posto provvisorio su 159 partecipanti.

Nel tabellone ad eliminazione diretta ha confermato il proprio valore: vittoria per 15-9 contro un’avversaria egiziana e successo al cardiopalma per 15-14 contro la turca Atmaca, risultato che le è valso l’ingresso tra le migliori 32.

Il suo percorso si è interrotto contro la russa Chasovnikova, numero 6 del tabellone. Takaishvili chiude al 27° posto finale, risultando anche la migliore rappresentante della Georgia.

Pierucci miglior italiano in gara

Il 5 aprile, giorno di Pasqua, è stato infine il turno di Giovanni Pierucci nel fioretto maschile Under 17, competizione con 125 partecipanti. Reduce dall’argento agli Europei, il fiorettista del Fides ha affrontato un girone impegnativo, ottenendo quattro vittorie e due sconfitte.

Nelle eliminazioni dirette Pierucci ha cambiato passo: successo per 15-11 contro il turco Boz e netto 15-5 sull’australiano Zhu, risultati che gli hanno garantito l’accesso ai migliori 32.

Il cammino si è concluso contro il canadese Budovskyi, numero 3 del tabellone, che si è imposto per 15-6. Pierucci termina al 28° posto finale, risultando il migliore tra gli italiani in gara e confermando il proprio valore anche alla prima esperienza mondiale.

Un’esperienza di grande prestigio

La partecipazione ai Mondiali giovanili rappresenta un traguardo importante per il Fides Livorno, che continua a distinguersi nei principali appuntamenti internazionali grazie al lavoro dello staff tecnico, guidato dai responsabili di fioretto e sciabola Giuseppe Pierucci e Nicola Zanotti.

Le prestazioni di Torre, Takaishvili e Pierucci confermano la qualità del percorso intrapreso e offrono prospettive molto interessanti per il futuro.

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