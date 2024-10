Mondiali hip hop e street dance: bene la Livorno Danza Maestra Filippi

Arrivano grandi soddisfazioni per gli atleti della società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi e Circolo La Rosa, protagonisti al recente Campionato del Mondo Ido World Hip Hop e Dance Street Show a Skopje, in Macedonia.

Samuel e Rebecca Monticelli hanno conquistato la finalissima classificandosi al 6° posto nello Street Dance, interpretando un bellissimo show sulle musiche di Mary Poppins. Un traguardo prestigioso per i due giovani che arriva dopo una serie di successi e riconoscimenti nel panorama della danza nazionale.

Un altro risultato di prestigio è quello ottenuto da Emma Gallupi, già pluricampionessa italiana in carica (con un titolo da condividere con il compagno Tommaso Ricci): al suo primo mondiale, Emma si è classificata al 32° posto su 60 atleti partecipanti. Infine Francesco Mazzoni, classe internazionale e medaglia d’argento ai nazionali, ha ottenuto un prestigioso 26° posto su 77 atleti provenienti da tutto il mondo.

La scuola Livorno Danza Maestra Filippi si congratula con i propri atleti e non può che essere soddisfatta di questi risultati ottenuti con grande sacrificio e grazie al lavoro delle maestre Irene Berlani e Marina Filippi.

