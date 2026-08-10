Mondialito Campeggio Mare e Sole: il Mexico vince la fascia oro. Canada re della fascia argento

Anche quest’anno il Mondialito Campeggio Mare e Sole è giunto al termine, regalando una splendida settimana di sport, amicizia, divertimento e condivisione

Anche quest’anno il Mondialito Campeggio Mare e Sole è giunto al termine, regalando una splendida settimana di sport, amicizia, divertimento e condivisione.

Un grande GRAZIE al Campeggio Mare e Sole per averci messo a disposizione il campo, a ImpressArt per le bellissime maglie donate a tutti i partecipanti, a Consuers Foto per la grafica dei tabelloni e le foto ricordo e a Meucci Premiazioni di Vicarello per i trofei, sempre al nostro fianco con grande professionalità.

Un applauso agli organizzatori Nevers, Emiliano, Jonny e Samuel, e al nostro arbitro Emiliano, per il tempo, la passione e la disponibilità dedicati al torneo.

Il ringraziamento più grande va però a tutti i partecipanti, bambini, ragazzi e famiglie, che hanno dimostrato che si può competere con entusiasmo, rispettando avversari, arbitri e regole.

Perché il Mondialito non è solo calcio: è amicizia, sorrisi, condivisione e ricordi da portare con sé.

❤️ Grazie a tutti per aver reso speciale anche questa edizione.

Appuntamento al prossimo anno! ⚽🏆

🥇 CLASSIFICA FINALE

FASCIA ORO

🥇 🇲🇽 MEXICO

🥈 🇬🇭 GHANA

🥉 🇺🇸 USA

4️⃣ 🇨🇻 CAPO VERDE

FASCIA ARGENTO

🥇 🇨🇦 CANADA

🥈 🇪🇨 ECUADOR

🥉 🇨🇮 COSTA D’AVORIO

Condividi:

Riproduzione riservata ©