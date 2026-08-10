Mondialito Campeggio Mare e Sole: il Mexico vince la fascia oro. Canada re della fascia argento
Anche quest’anno il Mondialito Campeggio Mare e Sole è giunto al termine, regalando una splendida settimana di sport, amicizia, divertimento e condivisione
Anche quest’anno il Mondialito Campeggio Mare e Sole è giunto al termine, regalando una splendida settimana di sport, amicizia, divertimento e condivisione.
Un grande GRAZIE al Campeggio Mare e Sole per averci messo a disposizione il campo, a ImpressArt per le bellissime maglie donate a tutti i partecipanti, a Consuers Foto per la grafica dei tabelloni e le foto ricordo e a Meucci Premiazioni di Vicarello per i trofei, sempre al nostro fianco con grande professionalità.
Un applauso agli organizzatori Nevers, Emiliano, Jonny e Samuel, e al nostro arbitro Emiliano, per il tempo, la passione e la disponibilità dedicati al torneo.
Il ringraziamento più grande va però a tutti i partecipanti, bambini, ragazzi e famiglie, che hanno dimostrato che si può competere con entusiasmo, rispettando avversari, arbitri e regole.
Perché il Mondialito non è solo calcio: è amicizia, sorrisi, condivisione e ricordi da portare con sé.
❤️ Grazie a tutti per aver reso speciale anche questa edizione.
Appuntamento al prossimo anno! ⚽🏆
🥇 CLASSIFICA FINALE
FASCIA ORO
🥇 🇲🇽 MEXICO
🥈 🇬🇭 GHANA
🥉 🇺🇸 USA
4️⃣ 🇨🇻 CAPO VERDE
FASCIA ARGENTO
🥇 🇨🇦 CANADA
🥈 🇪🇨 ECUADOR
🥉 🇨🇮 COSTA D’AVORIO
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