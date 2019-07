Montano intramontabile! Aldo infilza un altro bronzo mondiale

Lo sciabolatore livornese pensa alla qualificazione olimpica: “Un bel terzo posto, merito a quanto fatto in pedana da questi ragazzi. Io alle Olimpiadi 2020? Spero tanto di esserci, dipendesse da me sì, senz'altro. Di sicuro oggi Tokyo è un po' più vicina

Medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Budapest 2019 nella gara a squadre di sciabola maschile per l’Italia del livornese Aldo Montano (foto Bizzi).

Il labronico (clicca qui per vedere la sua intervista dal minuto 1:57) , il napoletano Luca Curatoli, il foggiano Gigi Samele e il romano Enrico Berrè hanno superato nella finale per il terzo posto la Germania, fresca vincitrice del titolo europeo, con il punteggio di 45-38.

In precedenza, con lo stesso score, gli azzurri erano stati fermati in semifinale dai padroni di casa dell’Ungheria galvanizzati dal tifo dell’intero Syma Center.

Il cammino degli sciabolatori azzurri verso il bronzo era iniziato ieri, con le vittorie per 45-14 nel primo match contro la Repubblica Ceca e poi, a seguire, agli ottavi di finale, avevano sconfitto l’Ucraina per 45-32. Ai quarti era giunta la vittoria per 45-33 contro la Georgia.

Il capitano della squadra azzurra degli sciabolatori, Aldo Montano, pensa alla qualificazione olimpica: “Un bel terzo posto, merito a quanto fatto in pedana da questi ragazzi. Io alle Olimpiadi 2020? Spero tanto di esserci, dipendesse da me sì, senz’altro. Di sicuro oggi Tokyo è un po’ più vicina. Questo podio è molto importante in chiave qualificazione, siamo in linea con i punteggi, speriamo di continuare così. Non è ancora fatta ma dopo una vittoria in Coppa del Mondo e due medaglie di bronzo, all’Europeo e al Mondiale, non siamo messi assolutamente male”.

Finale

Corea del Sud b. Ungheria 45-44

Finale 3°-4° posto

ITALIA b. – Germania 45-38

Semifinali

Corea del Sud b. Germania 45-22

Ungheria b. ITALIA 45-38

Quarti

Corea del Sud b. Romania 45-34

Germania b. Russia 45-43

Ungheria b. Iran 45-29

ITALIA b. Georgia 45-33