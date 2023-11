Montevarchi – Us Livorno, Favarin: “Pensiamo solo a noi. Domani ci aspetta una battaglia”

Il mister amaranto Giancarlo Favarin

La tredicesima giornata propone agli uomini di Favarin la trasferta in casa di un Montevarchi in crisi. Già pronto a debuttare il nuovo arrivato Tanasa, cerca conferma Camara sulla destra. Ancora ai box Cori, ballottaggio Menga - Mutton per affiancare Cesarini in attacco. Out Luci per squalifica

di Lorenzo Evola

Parola d’ordine: continuità. I due successi consecutivi contro Cenaia e Ponsacco (in Coppa Italia), giunte dopo un periodo segnato da alti e bassi, nonché qualche polemica extracampo, hanno rasserenato un po’ l’ambiente in casa amaranto. La distanza dalla Pianese capolista in solitaria resta invariata, le sette lunghezze che separano gli uomini di Favarin – ad oggi quarti a pari punti con Grosseto e Gavorrano – non sono poche ma certamente recuperabili con più di metà campionato ancora da giocare. Una miglior condizione di alcuni elementi chiave (Cesarini su tutti) e un calendario più favorevole dovranno essere sfruttati a pieno da Luci e compagni per inanellare un filotto di vittorie e ridurre il gap dalla vetta, approfittando di quel calo fisiologico dei bianconeri che, prima o poi, arriverà. Certo, nel frattempo determinante sarà anche il mercato – al via venerdì 1 dicembre – perché la squadra ha palesemente bisogno di alcuni innesti per mantenersi competitiva nella rincorsa al primo posto, specie dopo i recenti addii di Fissore e Palma, da aggiungersi a quello di Caponi e al ko del lungodegente Bartolini. Arricchire la rosa con quelle due o tre pedine utili a offrire più rotazioni e soluzioni possibili al tecnico amaranto da qui a maggio, sarà l’obiettivo del ds Pinzani in questa sessione invernale. Il primo colpo, già ufficializzato, è Andrei Tanasa, centrocampista rumeno classe ’90 proveniente dalla Pistoiese. Un profilo di esperienza, dunque, che andrà a rimpolpare il centrocampo labronico. Tornando al campo, nel tredicesimo turno il Livorno farà visita all’Aquila Montevarchi, compagine aretina impantanata nelle zone meno nobili della graduatoria e reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate. Gli ingredienti per proseguire il trend, fin qui pressoché perfetto, lontano dal Picchi ci sono tutti, ma guai ad abbassare la guardia. Perché d’ora in poi è davvero vietato sbagliare.

Capitolo formazione, il 3-5-2 proposto ormai in pianta stabile da Favarin dovrebbe andare incontro a qualche variazione. Di fronte a Albieri pronti Savshak (o Fancelli), Ronchi e Brenna. Sulle corsie confermato Curcio a sinistra mentre sulla destra potrebbe partire dal 1’ Camara. In mezzo al campo pesa l’assenza di capitan Luci per squalifica, può debuttare subito Tanasa in cabina di regia al fianco di Bellini e uno tra Nardi (in vantaggio) e Sabattini. Ancora out Cori là davanti, Cesarini è certo del posto accanto ad uno tra Menga (non al meglio) e Mutton.

“Domani sarà una battaglia – esordisce il mister amaranto Giancarlo Favarin ai microfoni di Urban Livorno – conosco la piazza di Montevarchi, molto calda, tosta. Avranno voglia di invertire il trend negativo dell’ultimo periodo e recuperare punti preziosi. Noi abbiamo un solo risultato a disposizione e faremo di tutto per raggiungerlo. La partita di mercoledì è stata un test importante, ha confermato il fatto di poter contare su giocatori pronti e affidabili. Qualcosa sarà riproposto sicuramente domani. Tanasa? C’era la necessità di trovare un giocatore capace di ricoprire il ruolo di Bartolini ed è capitata l’occasione di poter arrivare a Tanasa, un giocatore importante per questa categoria, ha un passato di prim’ordine, di grande esperienza e che ci darà da subito una grande mano. Sugli addii di Fissore e Palma? Fissore è stato il primo ad arrivare, poteva far bene ma ha avuto qualche noia fisica già dalla preparazione, nel frattempo la squadra è andata avanti seguendo un’altra direzione e lui è rimasto un po’ indietro. Palma invece ha avuto più possibilità e più minuti però la squadra in quel periodo non ha fatto bene e anche lui ne ha risentito. Ha perso un po’ di fiducia e di stimoli e anche in questo caso la squadra è andata avanti senza di lui. Infortuni? Abbiamo recuperato Cesarini al 100%, invece in settimana ha avuto qualche problemino Menga, valuteremo domani. Su Pianese – Grosseto? Un pareggio sarebbe l’ideale, ma dobbiamo pensare solo a noi”.

