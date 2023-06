Moto. Padovani super in Coppa Italia Junior

Weekend molto positivo in cui il centauro livornese porta a casa una pole position, un 1° posto e un 2°posto e la targa di leader di campionato

Nel weekend appena trascorso a Magione, Autodromo Nazionale dell’Umbria, si è svolta la Coppa Italia junior Superstar Ohvale 190 Gp2. In sella alla sua moto il giovane livornese, classe 2008, Gabriele Padovani. Sabato nelle prime due prove libere il nostro concittadino si trova subito a suo agio con la moto e nelle qualifiche mette a segno la pole position con più di 1,7 secondi sul secondo in griglia.

La domenica mattina in gara uno Padovani prende subito il comando della corsa arrivando al traguardo con oltre 7 secondi di vantaggio sui suoi avversari.

Gara 2, mentre si sta per spengere il semaforo del via, un problema tecnico fa spengere la moto a Padovani. Per fortuna riesce a riaccenderla e ripartire ma, questo scherzetto, gli fa perdere oltre 15 secondi dal primo. Da qui inizia una forsennata rimonta guadagnando circa due secondi a giro fino ad arrivare all’ultimo giro con ancora 2 secondi e mezzo da recuperare sul duo di testa. Padovani non demorde e ci prova. Spinge al limite la sua moto per l’ultimo assalto e sul rettilineo finale riesce ad arrivare secondo a soli 0,184 dal primo. Impresa!

Weekend dunque molto positivo in cui il centauro livornese porta a casa una pole position, un 1° posto e un 2°posto e la targa di leader di campionato. “Ringrazio gli sponsor – commenta il giovanissimo rider – che senza di loro non potrei fare questo sport e tutti quelli che mi seguono e mi sostengono sempre, il mio meccanico Stento e i miei genitori”.

