Mountain bike, gara di endurance a Guasticce

Nella splendida cornice del Lago Alberto e della Tenuta Insuese a Guasticce (LI) sabato 16 aprile andrà in scena la 6h del Lago, una gara di endurance in mountain bike organizzata dal Comitato Terre Etrusco-Labroniche della UISP in collaborazione con ASD Avis Ciclismo Rosignano. Questa manifestazione, valida come prova unica del Campionato Nazionale Endurance UISP e come prova inaugurale del circuito Endurance Tosco Laziale, sarà la prima storica tappa del circuito Endurance Prestige Italy, una serie di cinque appuntamenti in programma tra aprile e settembre per promuovere le competizioni di endurance in mountain bike organizzate sul territorio nazionale. Il motto è “pedalare per divertirsi“, mettendo sempre al primo posto lo spirito di aggregazione e i sani valori del mondo dello sport.

Partenza alle ore 10.30, il percorso che si sviluppa intorno al Lago Alberto è pedalabile, poco tecnico e vallonato, perfetto per permettere a tutti di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità. Ai primi arrivati tesserati UISP di ogni categoria verrà assegnata la maglia di Campione Nazionale. Il regolamento prevede che la “6h del Lago” non sia una gara riservata esclusivamente ai singoli atleti. Ci si potrà iscrivere, infatti, anche per partecipare alle seguenti categorie: team a 2, team a 3, team Donne e team Lui&Lei; nella competizione a squadre sarà possibile avere un atleta dal 15esimo anno di età. Verranno premiati i primi 5 di ogni categoria e le squadre che saliranno sul podio della rispettiva categoria.

Fino al 15 aprile ci si può iscrivere al prezzo di 30 euro a partecipante, mentre la mattina del 16 aprile le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 9.30, un’ora prima della partenza, al costo di 40 euro. La modulistica per le iscrizioni si trova su www.endu.it oppure sul sito www.cicliavisrosignano.it. Per chi volesse usare il bonifico bancario: intestarlo a Detecht SRL – IBAN IT53L0306971133100000003288 ed inviarlo via e-mail all’indirizzo [email protected].