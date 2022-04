Muay Thai, trionfo di Leonardo Aiello al Memorial Piero del Papa

Si è svolto a Pisa, domenica 10 aprile, il 1° Memorial Piero del Papa, organizzato dalle Asd Kurosaki Dojo e Galileo Gailei. Leonardo Aiello, nei 65 Kg, nella specialità Muay Thai vince anche questa volta per K.O. tecnico alla prima ripresa per netta superiorità tecnica e preparazione atletica rispetto all’avversario Guerra.

Soddisfatto Lorenzo, suo coach oltre che fratello, dell’ottima prestazione del suo atleta sul ring. Alla luce degli ottimi risultati ottenuti da Aiello in queste prime sessioni di gare, ora la preparazione continua nella palestra di viale Petrarca per affrontare nuove sfide sempre più impegnative. Soddisfazione per tutto il team Kodokan 1990 Sport Club.