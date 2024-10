Nardò-Libertas Livorno 82-71. Amaranto a picco in Puglia

Amaranto a picco in Puglia. Partita mai in discussione dove i padroni di casa hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco sin dal primo quarto.

Tra i singoli, per la Libertas, stratosferico Banks con 27 punti segnati e 35 di valutazione figlio di un 6/7 da 3 punti, 3/6 da 2, 3/3 di liberi e 5 assist messi a segno. Bene anche capitan Fantoni con 13 punti a registro e 9 rimbalzi totali catturati.

