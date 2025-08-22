Nasce “DNA Biancazzurro”, l’associazione dei tifosi Pielle

Il presidente Vierucci: "Non possiamo rivivere gli anni passati ma vogliamo coltivare l’entusiasmo di oggi, dare continuità a una cultura cestistica che a Livorno fa parte del DNA. L’associazione è aperta a tutti i tifosi e sarà un punto di riferimento anche per i più giovani". Per maggiori info: 392-3694478 oppure [email protected]

di Giacomo Niccolini

È nata ufficialmente “DNA Biancazzurro”, la nuova associazione dei tifosi della Pielle Livorno. La presentazione alla presenza del presidente Simone Vierucci, del vicepresidente avvocato Matteo Dinelli e degli altri soci fondatori.

Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare e scaricare il manifesto dell’Associazione DNA Biancoazzurro.

“Per noi è un momento importante, storico – ha detto Vierucci – L’idea è nata alla fine della scorsa stagione, davanti a una birra. Abbiamo visto un ritorno di entusiasmo incredibile intorno al basket cittadino e abbiamo deciso di dare una forma a questa passione creando un’associazione. Non possiamo rivivere gli anni passati, ma possiamo mantenere viva la stessa energia che si è respirata al PalaMacchia con i cori, i colori e i bambini in campo. È una cultura cestistica che non va dispersa”.

Costituita il 6 agosto e ufficializzata nel pomeriggio di venerdì 22 agoosto, l’associazione conta sette soci fondatori: oltre a Vierucci e Dinelli, ne fanno parte Giacomo Fornaini, Antonio Pasticci, Costante Neri, Daniele Cacciari e l’avvocato Mario Galdieri.

Una realtà trasversale e inclusiva – Lo spirito di DNA Biancazzurro è chiaro: trasversalità e inclusione. “Siamo svincolati dalle vicende societarie – ha chiarito Dinelli – Nasciamo per essere una voce del tifo, aperta a tutti, senza bandiere se non quella della passione per la Pielle. L’obiettivo è organizzare eventi, trasferte, momenti di aggregazione e riportare più gente possibile al palazzetto”.

Un ringraziamento particolare è andato alla curva, riconosciuta come anima del tifo. “La curva è spettacolare – ha detto Vierucci –. Grazie a loro la società è riuscita ad andare avanti. Noi non vogliamo sostituirci ma affiancarci, coinvolgendo anche quella parte di pubblico che magari non appartiene al tifo organizzato ma vuole sentirsi parte di una comunità”.

Vantaggi e prime iniziative – La quota associativa è fissata in 100 euro l’anno (30 euro per i giovani tra i 14 e i 18 anni, gratuita sotto i 14). Ogni socio riceverà la tessera ufficiale e una sciarpa dedicata, oltre a poter usufruire di sconti in esercizi convenzionati, prelazioni per le trasferte e accesso a eventi esclusivi. Il primo appuntamento è già fissato per il 5 settembre allo Chalet della Rotonda, che fungerà da sede operativa in attesa di trovare un luogo stabile per le attività dell’associazione.

Sguardo al futuro – L’associazione si propone anche come punto di riferimento per i più giovani. “Dobbiamo avvicinare bambini e ragazzi al mondo Pielle – hanno sottolineato i fondatori –. Livorno ha il basket nel DNA: se non alimentiamo questa passione rischiamo di disperderla. La città ha sempre avuto una cultura cestistica fortissima e dobbiamo fare in modo che non si perda”.

Pur restando indipendente, DNA Biancazzurro non esclude di poter in futuro dialogare con la società della Pielle. “Se i numeri cresceranno e diventeremo una voce forte del tifo – hanno spiegato i fondatori in sede di conferenza stampa – potremo interloquire con la società, sempre però nel rispetto della nostra autonomia. Al momento il nostro unico obiettivo è far divertire chi vuole vivere la passione biancazzurra e portare più persone possibili al palazzetto”.

Contatti – DNA Biancazzurro sarà raggiungibile tramite social, telefono ed email dedicate. “Abbiamo trovato una grande energia e tanta voglia di fare – ha concluso Vierucci –. Non ci siamo posti obiettivi di tempo o di quantità, vogliamo solo trasmettere passione, appartenenza e amore per la Pielle”.

Per chi volesse maggiori informazioni può rivolgersi al numero 392-3694478 oppure scrivere una mail a [email protected].

Già nella mattina di sabato 23 agosto allo Chalet della Rotonda sarà possibile incontrare di persona i soci fondatori per avere anche un confronto personale sulle direttive e gli scopi dell’associazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©